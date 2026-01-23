陳佩琪又發文了！嗆：我要寫到民進黨下台

▲陳佩琪又發文了！譴責檢廉押人取供：我要一直寫寫到天荒地老。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞]

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，持續在臉書發表長文，質疑檢廉辦案手段。陳佩琪指出，搜索票上列出的「眾望基金會」若有資金問題，應直接去函查詢，而非以此為由搜索住所，更直指購買辦公室的資金來源，調查局早已掌握明細，且民眾黨內規對於選舉補助款的使用皆有跡可循，檢方卻仍以此為由羈押柯文哲一年，痛批是騙票搜索、無證據濫起訴。

澄清外界對理財的質疑，陳佩琪詳述2018年貸款兩千萬打選戰的資金流向，存摺早已被檢方扣走，內容都是工作人員薪資轉帳，卻被當成貪汙事證。更爆料偵訊內幕，提到曾被檢察官姜長志大聲詰問「錢拿去買畫？」，她當場回擊那是私人借款，買世大運畫作並無不合。她也坦言家人理財已十多年未碰股票，全改買基金與債券ETF，自嘲目前因美債殖利率飆升而成了「債蛙一族」。

廣告 廣告

針對司法程序，陳佩琪譴責檢廉押人取供的手段，利用拘禁被告使其身心脆弱以誘導認罪，而這些事由在最終起訴書上竟通通消失，要求法務部長鄭銘謙應出面回應，憤怒表示要把這樁「世紀冤案」一直寫下去，直到自己走掉或民進黨下台那一天。並感嘆此案是司法照妖鏡，民進黨辦案的兇殘程度甚至超越過往。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗君選台北市長？她開嗆：配合台北市民「只會養出更多柯文哲」

陳佩琪翻車！認了「偷看柯文哲電腦」 四叉貓酸：只能當第三夫人

搜索票哪來的？陳佩琪：躡手躡腳蛇去柯文哲書房偷看電腦