即時中心／高睿鴻報導

國人矚目的「京華城案」，一審審判已進入尾聲，台北地院預計於明（2026）年3月底，對前民眾黨主席柯文哲等人做出判決。昨（23）天，北院再次為此案開庭，而柯文哲似乎開始打起「悲情牌」，刻意提及擔任台北市長期間，某晚回家後，看見妻子陳佩琪趴地上擦地板、並強調「我們家沒有佣人！」，講到這裡，柯當場悲從中來、哽咽落淚。對此，陳佩琪今（24）也接力上演苦肉計，提及自2011年開刀後，她的身體已大不如前。

廣告 廣告

陳佩琪首先回應丈夫昨天在法院的敘述，直言說，她有1支10多年前以990元購入的「好神拖」，平常都用來拖地，只有遇到牆角、門、地板間，這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。她另也提到，醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天早晨會議，有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚；所以她說，當時便養成三更半夜做家事的習慣，也才會被常常很晚回家的先生撞見，「就只是一個忙碌職業婦女的日常而已」。

陳佩琪接著又稱，年輕時覺得自己壯的跟一頭牛一樣，但從2011年肺腺癌開刀後，開始有所醒悟；「查覺到只要是人、吃五穀雜糧的，還是有生病軟弱的時候，本以為最痛的時光也走過了；沒想到，人生後續還有更大考驗，是從去年8月底的一場大搜索開始」。

談及那場大搜索，陳佩琪說，「這是我畢生難忘的恐怖畫面」。她接著表示，雖然自己沒經歷過228，但讀過美麗島事件的後代所撰寫、他們親身目睹事件的文章，心中浮起台灣警總再現的景象。陳佩琪又稱，這些來搜索的人雖沒有荷槍實彈， 但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄；她說，「大家不妨回去複習，那天在我家前院、媒體拍到的景像，外面都被拍到是這樣了，裡面更是可怕…」。

陳佩琪又嗆檢廉，將其當成罪犯看待、隨意取走她的手機，「這是在我們法律上允許的嗎？」。她接著表示，檢察官應遵守偵查不公開，「但柯文哲的人權根本是個屁」，許多外洩的證據，「大家一看就知道絕對有人違法取得」。陳佩琪又憤怒宣稱，最終當然都是查無實證、查無不法，剩下的只有「我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話」。

快新聞／陳佩琪又發聲！遭搜索「恐怖畫面畢生難忘」：若有窗戶就跳下去了

柯文哲妻子陳佩琪。（圖／民視新聞資料照）

陳佩琪又說，當時檢方搜索其銀行保險櫃時，調查人員連保險箱內的金飾，都一樣一樣被挑出來檢視，並接連質問，「這鑽石誰送的？這戒子又是哪來的？」、「這個呢？」、「想一下啦，是誰送的，是怎麼來的…」。

因此陳佩琪憤怒表示，當時銀行旁若有窗戶， 「我早就像李師科案的王迎先一樣跳下去了」；至於被收走存摺，她宣稱自己不在乎，已經很久沒整理了，拿走也是減少她的空間負擔。「只是氣就氣在，拿走了卻連看都不看，抓我去問時，還要問『這本是什麼時候開的， 那本是何時弄得的？』，去北檢還考我記憶力，真的有夠離譜」。

陳佩琪又稱，後來看搜索票上詳細記載的內容，就知道他們其實已將所謂犯罪嫌疑人的所有財產、事前全掃描過一遍。她另外提及，當初搜索票上的理由，只籠統寫下《貪汙治罪條例》，最近才看到搜索票全文，是檢察官林俊言撰寫；陳佩琪預告，內容包括「買辦公室」、「2018年2000萬房貸」、「陳佩琪站ATM前存款」等。

另外她還提到，本來去（2024）年規劃9月底退休、5月就開始著手辦理退休手續，還有排特休假；女兒也恰好回台1周，於是陳佩琪稱，就想利用休假跟她一起去美國玩幾天，先生也很贊同。因此她說，去年6月24日就訂好去美國的「來回機票」，結果檢廉據此懷疑「要落跑去美國」，所以要趕快來搜索，也立刻將柯文哲羈押，防止夫妻都落跑。

陳佩琪另也透露，檢方還查到柯文哲9月11日也要去美國東岸，參加「台美國防軍事會議」這方面的議題，在台灣與美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本來都該去了解細節；因此她宣稱，若若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來。「但現在，一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗， 跑不完的法院，哀哉人生…」，陳佩琪說。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／陳佩琪又發聲！稱遭搜索畢生難忘 揭「擦地板」原因

更多民視新聞報導

又TACO了？美控中國「傾銷」成熟晶片 反制關稅竟至「這時」才實施

多頭強勢上攻 台股開盤大漲近170點「台積電重返1500元」

驚人巧合！張文耶誕節計畫曝光 竟與香港箱屍命案同地點

