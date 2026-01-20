即時中心／徐子為報導



柯文哲的妻子陳佩琪近期在社群發文，卻頻頻惹議，讓柯文哲也受不了，上周末曾揚言下次會把陳帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩」。不料她今天又闖禍了，她今（20）日再於臉書發文批京華城弊案是「世紀冤案」，但她同時附2024年搜索票照片，上面有廉政署承辦人全名、手機號碼，都未進行後製、馬賽克，讓公務員個資外流，恐已觸犯《個資法》41條，律師指出，此罪最重可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。





陳佩琪今下午1許左右，發文再提到前（2024）年8月30日遭檢廉搜索，痛批「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官兩眼一閉都核准、放行」等語，並附上搜索票的照片，但該圖有檢察官、法官的核章，以及廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，但均未進行後製處理。

廣告 廣告





快新聞／陳佩琪又闖禍了！社群發搜索票照片「承辦人個資外洩」 律師曝最慘下場

陳佩琪今（20）日再於臉書發文批京華城弊案是「世紀冤案」，但她同時附2024年搜索票照片，上面有廉政署承辦人全名、手機號碼，都未進行後製、馬賽克，讓公務員個資外流。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





媒體《自由時報》報導，此文發出後，已引起廉政署內部同仁不滿個資遭外洩，基層私下抱怨，承辦人明明是依法辦案，卻在毫無防護下被點名，形同被推上火線公審，質疑陳佩琪，若有不理性的民眾騷擾、攻擊同仁，難道陳要承擔後果嗎?





律師指出，陳佩琪涉犯無故洩漏他人個資，恐已觸犯個資法第41條，最重可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，而此罪為非告訴乃論，偵查機關得主動偵辦，無須被害人提告。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／陳佩琪又闖禍！社群PO搜索票「洩廉政官個資」 律師曝最慘下場

更多民視新聞報導

搞定司法？媒體爆「調查局聲請搜索林宸佑屢遭拒」 北檢回應了

中天主播林宸佑觸國安法收押…綠色恐怖謠言四起 議員示警這一事

蘆洲逆子狂砍父母致死！新北地院裁定羈押禁見

