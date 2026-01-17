陳佩琪否認選台北！黃國昌稱「先讓民進黨傷腦筋」 柯文哲：她不會啦

記者楊士誼／台北報導

外傳民眾黨前主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長。陳佩琪今（17）日表示，現任主席黃國昌有問過她要不要參選公職，但從未說過要選台北市長，自己對此也感到相當驚訝。黃國昌稍早表示，一切都尊重陳佩琪，但民進黨派不出人來，先讓民進黨傷腦筋；柯文哲則說「她不會啦」。

陳佩琪一早陪同北市議員參選人許甫掃街，被媒體問及會否參選台北市長，成為最強母雞？她則表示，現在的主席是黃國昌，他從未和自己說過這方面的事，她與柯文哲也從沒說要去選任何公職，她也談過很多次，就是以輔選為主，不知媒體為何說她要選台北市長。陳佩琪也表示，黃國昌有問過要不要參選公職，但從未說過要選台北市長，自己也是相當驚訝，「我連選公職的意願都沒有，更何況是選台北市」。

黃國昌與柯文哲今天則前往嘉義，替參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷輔選，會後接受媒體訪問時，黃國昌表示，一切都尊重陳佩琪，她非常優秀且獨立自主，而真的要傷腦筋的是民進黨，台北市長現在派不出人來，先讓民進黨傷腦筋；柯文哲則說「她不會啦」。

