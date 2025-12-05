陳佩琪和柯文哲年均報稅700萬！自爆「鱷魚紋愛包」真實價碼

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押1年，日前交保重獲自由，他的動向也備受關注。柯文哲的妻子陳佩琪今天表示，民進黨把自己活成台灣人最討厭的樣子；而針對外界質疑其財力，陳佩琪也透露「鱷魚紋愛包」的真實價碼。

陳佩琪今天在臉書上發文表示，昨天看見前後任主席溫馨的聊天，內心激動有感，感謝小草們，你們這一年在北院、北所外的一聲「阿北加油，阿北清清白白」，甚或監獄內一個送藥小動作，持續溫暖著他，要不是你們在大罷免中幫阿北投下反罷的一票，他不可能活著走出監獄，民進黨這一年執政的表現，果然把自己活成了台灣人最討厭的樣子了。

陳佩琪指出，柯文哲這一年，精神被司法折磨，身體被關押摧殘，每次看到他辛苦地看著將近百份的筆錄，常想這麼一個有心讓台灣更好的人，為什麼民進黨這些人要用司法這樣對付他？台灣處境困難，大家都能知道，也都希望一起努力、創造出一個更美好的台灣來，柯文哲常說：「小英總統都完全執政了， 還願意跟在野黨溝通，賴清德是少數總統，不謙卑溝通，反倒更專制獨裁，用司法整肅在野黨！」不溝通，卻關押在野黨主席和罷免在野立委， 拿人民的血汗錢買武器，不向人民報告，卻先跑去外國投書；可以接受外國人外語一問一答訪問，卻不願意來立法院接受自己民代用國語答詢，請問總統是在想什麼？

陳佩琪指出，搜索票上說我們「貪污」的罪證，期待寫搜索票的人出來回應， 但等很久都沒有，「也是啦， 根本不用回應， 因為寫在搜索票上的理由，都不在起訴書中，大家學起來了嗎？這就是司法暗黑手段的精髓。」先天馬行空想一下罪名，然後昧著良心、不管多瞎的理由都能掰，然後再兵分54路來搜索，在你家像蝗蟲過境般翻箱倒櫃，然後用從家裡搜到的東西編故事再來起訴你，當初「想像」的「貪污事證」，到了「起訴書一項都沒有」，瞎掰的搜索理由沒能用了，「難怪不想、也無能回應我。」

對於曾被問及「陳醫師、 陳小姐， 妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」陳佩琪說，自從柯文哲從政後，夫妻兩人平均年報稅額約700萬，「我也不知道要怎麼幫自己解釋，只好這麼說：你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧，我跟你講在哪一家買的，去找老闆鑑定！」她透露，這個包是柯文哲當選台北市長前買的，能跟京華城或小沈扯上什麼關係？「用多少錢買的，我已經忘記了，上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」

陳佩琪還說，「我喜歡鱷魚紋路的皮包， 但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，和先生出席場合才改背這種，年久沒用，都泛黑斑了。」

