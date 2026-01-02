陳佩琪哭窮想找工作補家計！他列「財務9疑點」驚喊：黃國昌太狠

政治中心／林昀萱報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，他的太太陳佩琪去年底發文稱，因為官司已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，新年新希望之一是再找個有收入的工作，維持夫妻生計。面對柯家喊窮，網紅「四叉貓」劉宇列出9點質疑夫妻兩的財產及花費，驚呼「現任主席黃國昌也太狠了吧？」

四叉貓2日在臉書表示，陳佩琪今年願望是找份新工作維持家裡生計，他拋出9點質疑財務情況如下：

1.柯文哲登記在自己名下的那棟4300萬商辦呢？每月租金收入五萬多耶！而且總統大選補助款柯文哲又沒捐出去，買了商辦還剩三千萬。

2.兩個醫生工作了一輩子，其中一個還當八年市長，兩位的退休金跑哪裡去了？



3.柯文哲貪的錢在哪？拿去幫兒子買股票是忘了嘛！從政治獻金專戶轉木可再轉到柯文哲私帳，最後拿去幫兒子買股票。

4.柯文哲那個變成停車場的農地，選前說要捐也沒捐，去年六月偷偷賣，拿到快兩千萬花到哪去了？



5.柯文哲的御用律師鄭深元價碼到底開多少？竟然讓柯文哲他家沒辦法維持生計，他是不是靠柯案就能這輩子不愁吃穿了啊？



6.柯文哲三個孩子都幾歲了，住國外竟然都不會拿錢回來養家？喔，有一個還在跟爸媽拿錢，而且興趣是環遊世界跟吃美食。



7.民眾黨對於前主席的官司竟然都不幫忙負擔律師費，現任主席黃國昌也太狠了吧！



8.柯文哲缺錢不會去辦演唱會撈錢嗎？現在又沒有台北市長的身份，辦演唱會撈錢已經不違法了。



9.最後我要來翻舊帳！當初陳佩琪拿她兒子的名字設立了一間「智堯資訊傳媒公司」，被我踢爆跟木可公司同地址，並質疑是不是想洗金流，那時陳佩琪說是將來退休要拿來開『小草咖啡廳』的公司。不是說退休後要開咖啡廳？怎麼急著把公司收掉？

許多人見狀湧入貼文附和四叉貓並開酸柯文哲夫妻：「先哭窮才能繼續割草嘛！這套路上次選舉就看過啦！上次是阿北哭這次換人哭而已」、「阿不是不用裝了，不是買不起上億豪宅！？」、「貓貓超狂，一下子點破小草不想面對的事實」、「是洗出國外所以手邊沒錢了的意思嗎？」「自己講可以看上億豪宅的人，才沒多久就說沒錢？」「裝有錢很難，裝窮誰不會？」

