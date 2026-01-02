陳佩琪哭窮稱打官司「負債數千萬」石明謹提5點狂酸：請個會計師調整帳目

陳佩琪發文感嘆，因為柯文哲的官司，已負債數千萬，賠掉多年累積的退休金，希望能再找個有收入的工作，來維持夫妻生計。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪31日發文感嘆，2025年是她人生有史以來「最tough」的一年，因為柯的官司，已負債數千萬，也賠掉多年累積的退休金，她的新年新希望，就是能再找個有收入的工作，來維持夫妻生計。對此，曾任北市交通警察大隊、知名評論員石明謹嘲諷，花錢請個會計師，「你會沒想到，他會自己調整帳目把錢轉給你」。

陳佩琪31日發文表示，「法律實在叫人不懂」，站在ATM前就被認定是財產來源不明，買辦公室、房貸提前還清就被懷疑貪汙？看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？她批評，檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意？「家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？他貪到哪裡去了？」

廣告 廣告

對此，石明謹1日發文提出5點建議狠酸，首先，短短不到一年的官司，就負債數千萬元，會不會是「遇上詐騙集團的律師」；其次，可以去民眾黨黨部領錢，因為捐給民眾黨的錢就是給柯文哲的錢；不用裝窮，當個醫生本來就買得起1億元的房子；更嘲諷，柯文哲知名度不輸韓國女團BLACKPINK，「辦場演唱會就賺回來」；最後再揶揄，「花錢請個會計師，你會沒想到，他會自己調整帳目把錢轉給你」。

網友紛紛留言狂酸「你想太多了！ 『負債數千萬』應該是會計師調整帳目生出來的」、「可以表演騎飛輪呀」、「隨便弄個直播抖內就可以買豪宅了」、「就一起認罪啊，進去28年給國家養」、「叫橘子回來阿，一切就有解了」、「把阿堯叫回來分擔家計」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌自誇寫真集不輸消防猛男！吳靜怡：端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉

黃國昌自爆推個人寫真集！她狠酸：「人格」脫得這麼乾淨赤裸，確實比猛男秀重口味