陳佩琪哭窮稱柯文哲打官司「負債數千萬、賠掉退休金」 網轟太假掰

柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金假帳案等多項弊案遭起訴。柯文哲妻子陳佩琪頻繁透過臉書喊冤，新年第一天就哭窮，聲稱自家已經負債數千萬，並抱怨：「今年是人生有史以來最tough的一年， 每次能看到先生的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，而自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭，這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽…」。

陳佩琪發文寫道：「一個25年的重症醫師、八年的首都市長、 五年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年， 誠如那天他在國昌主席的造勢會上說的：『檢察官的理由是沈慶京和我見面出來後面露笑容，據此說這是兩人圖謀犯意的證據…』」，她不滿質疑：「站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了」。

陳佩琪提到，先生常說要是他有機會服務民眾，他就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作到晚上，他說這樣就好了，但民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？」她辯稱：「說他貪汙幾千萬，家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 他貪到哪裡去了？我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？現在最大的願望、也是我明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。」

陳佩琪聲稱，衛生署（衛福部前身）拜託他（指柯文哲）寫器捐白皮書，他絞盡腦汁，前前後後修改了好幾年，寫了好幾版，完成後他自豪的說，這可是曠世巨作， 是可以賣鉅額版稅的， 但他二話不說，把它無償交給衛生署、讓全台都可以使用，他說沒有這個白皮書，窮人永遠無法得到器官移植的機會，但這樣的他「竟會被冠上圖利、貪汙的罪名，一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著，人性黑暗，悲慘世界、生靈塗炭，竟活生生在21世紀的台灣上演」。

陳佩琪也引述柯文哲12月22日臉書的一段文章指稱：「藉由這一年的官司給執政黨的一個警語：『司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。』『台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來司法也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎？』」

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」忍不住吐槽「妳之前不是才在看豪宅……」，網友也傻眼直呼：「實在聽不下去」，紛紛留言表示：「孩子不是爽出國？裝啥呢」、「叫老公再騎飛輪就有生計了」、「這樣真的太假掰了，但就是有人信」、「去土城裡面就不用擔心吃住了」、「開始裝窮打悲情牌」、「又想募款了嗎？」、「一過年就開始演戲」、「債千萬還去看億元豪宅？還可提供小孩的海外留學費用？騙鬼喔？」

