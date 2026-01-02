陳佩琪喊窮想找工作！他秒揪出「財務9疑點」：黃國昌太狠

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲自捲入弊案後，其妻子陳佩琪不時發長文喊冤；不過柯文哲今（2日）忍不住鬆口稱，「她每天在家寫臉書，我很頭痛」，會勸她去上班分散注意力；陳佩琪也表示，這1年來為打官司傾家蕩產、甚至負債，想找個工作維持生計。對於柯家疑似「喊窮」的行為，網紅四叉貓直接列出夫妻倆財產、花費，其中1點令他不禁傻眼喊，「現任主席黃國昌也太狠了吧？」

簡單回顧整起事件，陳佩琪日前發文感嘆，2025年是人生有史以來最艱難的一年，老公柯文哲被檢方指控貪汙幾千萬，不過家裡的錢都是她的管，令她不解質問，「他貪到哪裡去了？我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？」同時感嘆，明年新年新希望就是「希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。」

廣告 廣告

陳佩琪喊窮…想找工作補家計！他秒揪「財務9疑點」見1點驚：黃國昌太狠

陳佩琪發文表示，希望明年能找到工作，維持夫妻倆的生計。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

不過，四叉貓今（2日）發文，對柯文哲夫妻直白拋出9疑問：

1.柯文哲登記在自己名下的那棟4300萬商辦呢？每月租金收入五萬多耶！而且總統大選補助款柯文哲又沒捐出去，買了商辦還剩三千萬。

2.兩個醫生工作了一輩子，其中一個還當八年市長，兩位的退休金跑哪裡去了？

3.柯文哲貪的錢在哪？拿去幫兒子買股票是忘了嘛！從政治獻金專戶轉木可再轉到柯文哲私帳，最後拿去幫兒子買股票。

4.柯文哲那個變成停車場的農地，選前說要捐也沒捐，去年六月偷偷賣，拿到快兩千萬花到哪去了？

5.柯文哲的御用律師「鄭深元」，價碼到底開多少？竟然讓柯文哲他家沒辦法維持生計，他是不是靠柯案就能這輩子不愁吃穿了啊？

6.柯文哲三個孩子都幾歲了，住國外竟然都不會拿錢回來養家！？喔，有一個還在跟爸媽拿錢，而且興趣是環遊世界跟吃美食。

7.民眾黨對於前主席的官司竟然都不幫忙負擔律師費，現任主席黃國昌也太狠了吧！

8.柯文哲缺錢不會去辦演唱會撈錢嗎？現在又沒有台北市長的身份，辦演唱會撈錢已經不違法了。

9. 最後我要來翻舊帳！當初陳佩琪拿她兒子的名字設立了一間「智堯資訊傳媒公司」，被我踢爆跟木可公司同地址，並質疑是不是想洗金流，那時陳佩琪說是將來退休要拿來開「小草咖啡廳」的公司，不是說退休後要開咖啡廳？怎麼急著把公司收掉？





陳佩琪喊窮…想找工作補家計！他秒揪「財務9疑點」見1點驚：黃國昌太狠

黃國昌（右）被四叉貓點名質疑，有無幫忙負擔柯文哲（中）的律師費。（圖／民視新聞資料照）





貼文曝光後，不少網友都笑說，「貓貓超狂，一下子點破小草不想面對的事實」、「隨隨便便就可以看豪宅下斡旋的人在哭窮，我也是笑笑的」、「自己講可以看上億豪宅的人，才沒多久就說沒錢？」、「哇你都幫他們打理好了」、「新希望是找工作？難道真的在預備要競選嗎」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪喊窮…想找工作補家計！他秒揪「財務9疑點」見1點驚：黃國昌太狠

更多民視新聞報導

無聲抗議「原子彈檯燈」？韓團演出「2主持人來自廣島」全程沉默

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

黃國昌裸上身秀巨肌！網發現「1處變小」醫點出重要訊號

