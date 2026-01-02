陳佩琪喊負債千萬 柯文哲稱有勸她上班：每天寫臉書我很頭痛

民眾黨創黨主席柯文哲今（2）天前往立院與民眾黨團進行晨會，會後召開記者會，被問及妻子陳佩琪日前發文表示家中「負債千萬」，年後就要開始找工作，如今財務狀況是否真的債台高築？柯文哲苦笑說，現在的債務「N趨近無限大，N+1等於N」，數字相當龐大，因此他也鼓勵陳佩琪盡快去上班，「不然她每天在家寫臉書我也很頭痛」，並透露陳佩琪正在努力找工作。

家中負債數千萬？柯文哲苦笑：N趨近無限大

陳佩琪在跨年夜於臉書發文寫道，家裡的錢都是她在管，不過因為柯文哲的官司如今已經負債數千萬，也賠掉了累積多年的退休金，坦言現在自己最大的願望，就是希望能再找個有收入的工作，來維持夫妻兩人的生計，還說這是她2026年的新年新希望。

柯文哲今日被媒體問及此事，他也無奈細數，自己的交保金7000萬、監察院罰款240萬又沒收5579萬、地檢署起訴罰金5000萬，還有被沒收政治獻金6000多萬、木可被查封3800萬、眾望基金會800萬，除此之外，還有官司期間的各項律師費，苦笑稱自己經常跟陳佩琪講，「我們都念過數學，現在就是『當N趨近無限大的時候，N+1等於N』的狀態」，這些數字加起來實在太過龐大，但好歹也要賺一點生活費，「所以她很努力在找工作」。

最反對民進黨的不是自己！柯：陳佩琪每天恨得牙癢癢

柯文哲隨後在拜會國民黨團時也感嘆地說「心存善念，盡力而為」，但心存善念很困難，每天修理、被打、被關他都可以忍受，不過旁邊的人不能忍受，笑稱現在最反對民進黨的不是自己，而是妻子陳佩琪，「她每天恨得牙癢癢，我說不要這樣，她說不行」。

柯文哲也提到，自己有勸陳佩琪快去上班分散注意力，不然每天在家寫臉書也讓他很頭痛，尤其這一年律師費付了不少，所以也是需要賺錢，會努力鼓勵陳佩琪找個工作努力賺錢，最後他還說「關關難過關關過，心存善念盡力而為」，雖然心存善念很難，但會盡量做到。

