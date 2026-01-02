陳佩琪喊負債千萬！柯文哲：她努力找工作…她對民進黨恨得牙癢癢

記者陳思妤／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，他的太太陳佩琪去年底發文稱，因為官司已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，新年新希望之一，是再找個有收入的工作，維持夫妻生計。對此，柯文哲今（2）日稱，他有跟陳佩琪說要賺生活費，所以陳佩琪努力在找工作，還說家裡現在最討厭民進黨的就是陳佩琪，「恨得牙癢癢」。

柯文哲今天到立法院拜會立委，民眾黨團也召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。對於陳佩琪發文說，已經負債千萬、賠掉退休金，還說自己要找工作，是否家中經濟不理想？

柯文哲稱，本來也沒有不理想，這是私人問題不應該浪費大家時間，但是交保金7千萬，監察院還要罰款240萬、沒收5579萬，還有地檢署起訴罰金5千萬、沒收6千多萬政治獻金，加上木可查封3800萬、眾望基金會查封800多萬，他都跟陳佩琪講說當n趨近於無限大，n+1=n。

柯文哲直呼，數字太龐大，還有律師費，「告過鄧小平（口誤）…鍾小平，加一加，n趨近於無限大，n+1=n，我跟陳佩琪講說好歹要賺一點生活費，有啦她很努力在找工作」。

柯文哲還說，台灣所有問題只在總統賴清德一念之間，他爆料，「現在我們家最討厭民進黨的不是柯文哲而是陳佩琪呵呵呵呵，恨得牙癢癢」，他跟陳佩琪說算了，當醫生30年不要恨人家，但陳佩琪就很生氣，今天台灣問題只有一樣就是在賴清德一念之間。

