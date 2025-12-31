陳佩琪喊「最tough的一年」！曝為柯負債數千萬：還說我們貪汙？

2025年即將結束，許多人也紛紛在社群上分享自己這一年的點滴，前民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪也不例外，她PO出多張柯文哲獄中的照片以及自己的哭照，表示「今年是人生有史以來最tough（艱難）的一年」，透露為了柯文哲的官司，家裡欠債數千萬，也賠掉了累積多年的退休金。

陳佩琪表示，今年每次能看到柯文哲的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，「自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭，這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽」。

陳佩琪稱，常常覺得自己看不到明天的太陽。圖／翻攝自陳佩琪臉書

陳佩琪指出，柯文哲是從業25年的重症醫師、8年的首都市長、5年的創黨黨主席，卻被冠上圖利罪名關了1年，她還透露，以前衛福部拜託柯文哲寫器捐白皮書，他前前後後無償修改了好幾年，只為讓窮人也有器官移植的機會，「他說沒有這個白皮書，窮人永遠無法得到器官移植的機會，但這樣的他，竟會被冠上圖利、貪汙的罪名，一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著，人性黑暗，悲慘世界、生靈塗炭，竟活生生在21世紀的台灣上演」。

陳佩琪痛訴，站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證，「這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了」。

陳佩琪也提到，家中財務一向由她管理，且為了處理柯文哲的官司，家中已負債數千萬了，甚至賠掉累積多年的退休金，「這樣還要說我們貪汙？」

最後，陳佩琪引述柯文哲在臉書的一段文章，稱藉由這一年的官司給執政黨一個警語，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任」。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／陳俊宇

