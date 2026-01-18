陳佩琪嘆柯文哲被當螻蟻輕賤 怒嗆北檢1事：查清楚了嗎？

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（18）日再度發文抒發心情，她稱，柯當過市長、選過總統、有小草簇擁追隨，但柯的人權和尊嚴像螻蟻般被輕賤；她也質疑北檢標準，「請問扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖這些公司金錢的來龍去脈，都查清楚了嗎？」。

陳佩琪發文表示，柯文哲以為把她帶出去，她就不會寫臉書，「跟你講，不論白天行程跑多晚，晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書」。

陳佩琪指出，她寫過這麼多對官司的疑問，昨日受訪時說到心中的憾事，就是寫再多、再怎麼問，也根本沒人理她。過去一年來，柯文哲的人權和尊嚴被人像螻蟻般的輕賤著，羈押、延押，抗告一再駁回，柯當過25年的重症科醫師、八年首都市長、五年在野黨主席、選總統得369萬票，在外面隨時小草簇擁追隨，但不知為何，柯的人權在司法人眼中卻是個屁。

陳佩琪提到，她曾嚴肅問過柯文哲：「你過去跟這些司法人員有什麼大深仇大恨嗎？」，「他們的親人是否曾在你手上沒救回來， 所以恨死你了？」，柯是一臉茫然，說不出所以。

陳佩琪說，她曾在臉書或媒體上問過的、曾得到答案的，就只有兩點，第一，有關北所內會有米奇晚上會大搖大擺出來走星光大道，結果北所真的回應了，北所說很抱歉，建物老舊，已盡最大力驅鼠避蟲來改善。但大家都知道，她不是在計較北所環境的舒適與否，只是在質疑檢、審和高院是在押人押什麼意思？押好玩？ 把柯當螻蟻般輕賤，抓來踩踩幾腳、褻玩一番？

陳佩琪也說，第二點是和母親的存摺有關，有次她提到年邁母親的存摺被扣，帳戶資金無法使用，希望北檢能行行好、還給她，其實她是指沒存摺、無法轉帳，那時正需大筆錢繳罰款和付律師費，常需用到存摺轉帳，母親的台銀帳戶就在住家隔壁，可以救急使用，結果新竹市議員李國璋可能有誤會，李質疑北檢憑什麼扣押她們夫妻帳戶不給用，結果北檢立馬就回說沒扣押柯氏夫妻帳戶，錢都可以正常使用。

陳佩琪坦言，第二點算是李議員誤會北檢意思，但李是基於好心、幫抱不平，但這樣的質問，也不是真的是她的詢問，她當時只是想要回母親的存摺，因母親年事已高，無法出門申請補發，沒想到這種無聊小事，北檢才要回應。其實她最想問北檢的是，請問扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖這些公司金錢的來龍去脈，都查清楚了嗎？

陳佩琪強調，檢察官說候選人賣小物、所得沒入政治獻金帳戶都是公益侵占，還用這個把柯文哲求刑好幾年，然而這三間公司也全然跟木可一樣，所以三個當上總統的人也全有公益侵占的事實，且應該比柯罪加好幾等， 因為木可收入的錢都還留在木可帳戶內，沒被挪用掉，而前述三家公司的盈餘全部都結清了喔？錢最後是誰拿去了？是進到誰的口袋裡了？除公益侵占外，依北檢意思，拿的人還加一條貪汙罪喔，請問唐檢察官查清楚了嗎？

陳佩琪透露，柯文哲下午去參加活動，出門前還想「誘拐」她一起去參加，她跟柯說要洗衣、要拖地，沒空；而她最近煮三餐的時間少了，今天柯難得有吃過中餐才出門，也難得和兒子一起吃頓飯。

