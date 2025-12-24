陳佩琪回應「跪著擦地」職業婦女日常 「大搜索」才畢生難忘

陳佩琪（左）表示半夜做家事是職業婦女日常。（翻攝自陳佩琪臉書）

台北地院審理政治獻金與京華城案，前民眾黨主席柯文哲在庭上強調政治獻金未進入家人帳戶，自稱生活節儉，並哽咽表示曾看見妻子陳佩琪跪著擦地，「我們家沒有傭人」，陳佩琪今（24日）發文回應，稱「那只是忙碌職業婦女的日常」；她也表示，畢生最難忘的恐怖畫面，其實是去年8月底那場大搜索。

柯文哲昨日於法庭答辯時，針對政治獻金案表示，款項並未流入家人帳戶，並說自己是節儉的人，他還提及某天晚上返家，看到陳佩琪跪在地擦拭地板，當庭落淚稱「我們家沒有傭人」。

對此，陳佩琪今日在臉書說明，家中平常用一把10年多前購買、價值990元的拖把拖地，僅在牆角等容易藏汙納垢的死角，才會跪著擦地；身為醫師，她常因準備會議而養成深夜做家事的習慣，才會被同樣晚歸的柯文哲撞見，強調「這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已」。

陳佩琪指出，她畢生難忘的恐怖畫面，是去年8月底檢廉大搜索的經歷，她形容，前來搜索的人雖沒有荷槍實彈，但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄，也質疑偵查不公開原則遭破壞，她控訴相關案件「查無實證、查無不法」，柯文哲卻在沒證據情況下被關押1年。

此外，陳佩琪透露，當初搜索票上的理由，僅籠統寫著「貪污治罪條例」，直到最近才看到搜索票的全文，直言內容「精彩至極」，並預告將陸續向外界分享。





