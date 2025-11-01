陳佩琪好不捨！控北所假日餐都給紅蘿蔔 害柯文哲「快變成兔子」

柯文哲大啖愛妻料理。（翻攝陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲離開台北看守所後，愛妻陳佩琪頻頻指控北所待遇問題，並透露老公因此有許多病痛。今（1日）陳佩琪再次發文抱怨，直指北所假日餐點的青菜幾乎都是紅蘿蔔，讓老公都快變成「兔子」。

陳佩琪發文表示，許久未能跟柯文哲坐下來好好吃一頓飯，今天假期她卯足全勁，做了一頓豐盛的午餐，並與柯邊吃邊閒聊，話題自然不離當柯文哲的北所生活。

陳佩琪表示，她詢問柯北所假日都吃什麼？柯回應常規幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，自己再追問沒青菜嗎？柯回「很少有青菜， 不知為什麼幾乎都吃紅蘿蔔」，還說吃到都快變成兔子了。

廣告 廣告

陳佩琪回應，民眾黨曾有個可愛的幕僚，有天心血來潮送了一本「兔子品種圖鑑」給柯， 柯翻一翻表示沒興趣，一頁都沒看，「結論是還好還沒變成兔子。」

話鋒一轉，陳佩琪再次抨擊司法，表示柯文哲遭官 關到身體壞掉，全身都是病，現在只能期待他身體尚處在reversible的階段，一段日子後能再恢復正常；自己也持續努力練好英文和口條，期待哪天有機會能為先生發聲，「讓全世界的人都看見民進黨政府是怎麼用司法的手段整肅在野黨和在野黨黨主席的」。

陳佩琪還表示，柯文哲過去曾幫賴清德的書寫過序，如今柯文哲正在寫「我在獄中的364天」，陳大酸說，這本書若完成，也要請賴總統幫忙寫序。

更多鏡週刊報導

粿粿出軌王子時間線曝光！范姜彥豐全說了 「再多謊言終會被揭穿」

粿粿道歉影片聲淚俱下！ 1動作讓律師都感動：預期大量女性倒向她

「這是最棒的升旗典禮」 館長看五星旗飄揚狂喊感動：我們中國越來越強