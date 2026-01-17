陳佩琪寫臉書很頭痛 柯文哲：儘量帶她出門

▲民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、立委麥玉珍、劉書彬、林國成前往嘉義出席黨籍立委張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前拜會立院國民黨團時，曾提及妻子陳佩琪是現在家中最討厭民進黨的人，「她每天在家寫臉書，我很頭痛」。柯文哲今（17）日表示，會儘量帶陳佩琪出門，不要讓她在家一直寫臉書。

陳佩琪今日上午陪同民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫前往吳興商圈掃街拜票。柯文哲、民眾黨主席黃國昌、立委麥玉珍、劉書彬、林國成則前往嘉義出席黨籍立委張啓楷參選嘉義市長記者會，並於會後受訪。

廣告 廣告

媒體詢問陳佩琪在臉書提到賴清德總統十幾年來捐款超過他的薪水，要請檢察官去調查，柯文哲說，他們家裡現在最討厭民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，「我下一 次會把他帶出門，免得我不在她就在家寫臉書，製造我的麻煩，好就這樣，儘量把她帶出門了，我會努力。」

張啓楷補充說，陳佩琪很早以前就答應來幫他助選 。柯文哲選總統大選的時候，他們在宣傳車上就約好了，上個禮拜他也跟大家講好了 ，不只總幹事，總幹事的夫人一起來嘉義幫忙助選 。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

傳柯文哲授意2026選北市挑戰蔣萬安？陳佩琪驚訝這樣回應

台美拍板關稅15％！鄭麗君被點名選台北 蔣萬安回應了

台美關稅拍板15%！中警告「一切後果美方承擔」 外交部回應了