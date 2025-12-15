陳佩琪將選2026縣市首長？黃國昌語帶玄機笑回：本黨最高機密

記者詹宜庭／台北報導

針對2026地方選舉佈局，民眾黨日前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，擬12月底前徵召立委張啓楷。民眾黨主席黃國昌今（15日）受訪時被問及，前黨主席柯文哲妻子陳佩琪是否會參選？黃國昌語帶玄機地笑道「這是本黨最高機密」。

黃國昌今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》節目《中午來開匯》專訪，針對2026年地方選舉，黃國昌指出，民眾黨在議員提名是所有政黨中最快的，一切秉持「先易後難」原則，而之後就會進入有可能需要初選的區域，再接下來的一波提名，會一口氣超過10個選區。

廣告 廣告

黃國昌指出，目前已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，之後就是立委張啓楷；自己的部分比較尷尬，黨主席徵召自己好像也有點奇怪，但制度該怎麼走就怎麼走。他透露，民眾黨已決議在12月27日於新北市舉辦免費應援活動，「我要的不是動員，而是希望要來支持我的群眾」。

對於外界好奇是否會徵召立委林國成參選縣市長？黃國昌直言「仍在考慮中」；至於外界關注前黨主席柯文哲妻子陳佩琪是否會參選？黃國昌則笑道「這是本黨最高機密」。

更多三立新聞網報導

媒體人點破「黃國昌其實只怕失業」：不敢倒閣裝法盲！教授會哭倒在廁所

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」？民進黨團：沒自信的難道是他們自己？

轟藍白製造十大憲政災難 民進黨：硬要入罪於執政黨與賴總統，可笑！

她批韓國瑜正在創紀錄：史上最失職、最破壞憲政制衡的立法院長

