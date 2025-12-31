陳佩琪年度回顧「人生最tough」 曝官司背債破千萬、新年要找工作
今（31日）天就是跨年夜，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，也透過社群寫下年度回顧及新年祈願，少不了為先生遭關押1年抱屈，她直言「今年是人生有史以來最tough（艱難）的一年， 每次能看到先生的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片」，並稱為了官司家裡負債數千萬，新年新希望就是再找個工作維持夫妻生計。
陳佩琪今（31日）在臉書指出，過去一年每每都以默默掉眼淚、嚎啕大哭等出現在公眾面前，並再度為先生抱屈，「竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年」；陳佩琪憶及多年前衛福部前身衛生署拜託先生撰寫器捐白皮書，當時他絞盡腦汁完成，還自豪的表示「這可是曠世巨作」，最終將自認能賣鉅額版稅的內容無償交出。
陳佩琪認為，如此仁醫心腸的先生，「竟會被冠上圖利、貪汙的罪名，一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著」，同時她也為自己喊冤，直指「法律實在叫人不懂，站在ATM前就是財產來源不明」，並質疑買辦公室房貸隔年還清、以及看房等行為卻都成了貪汙嫌疑。
陳佩琪表示，家裡的錢都是她管理，反問「請問貪汙的錢在哪裡？他貪到哪裡去了？」陳佩琪指稱，因為官司已經負債數千萬、賠掉累積多年的退休金，為此，她也提出新年願望，「就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計」。
陳佩琪也在文中痛批，「民進黨為何總是正事不幹，滿腦子想要害人呢？」並引用柯文哲臉書文章，盼能給執政黨警惕，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。」文末她則祝福各界來年平安、愉快，明年會更好！
