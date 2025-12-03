陳佩琪怨檢方兵分54路突襲搜索 律師狠打臉：不然還要先掛號預約？

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（2）天發文說，自己現在跟柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，她埋怨「去年檢方兵分54路，搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？」執業律師李怡貞說，不然咧？「預約搜索」才行？「會搜到54個地方，代表犯罪規模有多大」。

柯妻陳佩琪發文透露，自己負責柯文哲的三餐，回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中…（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

李怡貞律師2日深夜貼出陳佩琪發文截圖直言，不知道為何自己被推到這篇文章，「可能是因為我是本莮夫人」。但是仔細看了內容，搜索本來就是帶有突襲性質啊，難不成還要先跟你掛號預約再搜索？換句話說是「突襲搜索」？阿不然咧？「預約搜索」才行？

李怡貞律師說明，搜索票是法院核發的，搜索票上還會需要記載應搜索的被告、犯罪嫌疑人或應扣押的物品，以及應加搜索的處所、身體、物件或電磁紀錄，都需要特定清楚。

李怡貞律師也說，陳佩琪文章中的檢察官她自己遇過，很兇講話很直，但是辦案很認真，更何況搜索的理由也不需要跟證人講啊。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

也就是要找什麼東西（搜索對象）以及哪裡是可以找的地方（搜索範圍），法院要事先、具體、特定並明示這些應記載事項，為何要講的一副是檢察官自己亂掰理由就可以搜索的樣子？

李怡貞律師也說，陳佩琪文章中的檢察官她自己遇過，很兇講話很直，但是辦案很認真，更何況搜索的理由也不需要跟證人講啊。

「看完整篇，我覺得我到底看了什麼？最可怕的是竟然還有上萬個讚以及超多支持的留言。在網路上大家真的要有獨立思考的能力」。

陳佩琪埋怨「去年檢方兵分54路，搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？」（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

李怡貞律師還表示，搜索本來也不會只有一個地方，因為通常做壞事的人本來就會是狡兔多窟，會搜到54個地方，代表犯罪規模有多大。

網友回文，「很煩，一直講、一直講，凡事都推給賴清德，文盲又大嘴巴，講話都講對自己有利的，斷章取義，譁眾取寵，顛三倒四，全世界就妳最委屈……一天到晚拭目以待，然後就沒有然後了。」李怡貞律師則說，完全讓人瞠目結舌的狀態。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

