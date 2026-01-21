陳佩琪慘了？！前警察：很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲陳佩琪昨（20）天發文貼照控訴司法，結果被網友發現她竟直接洩漏承辦人員的個資，陳佩琪之後將照片刪掉，稱自己不小心，還說「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。前警察、知名評論員石明謹說，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

陳佩琪昨（20）天發文貼照控訴司法，結果被網友發現她竟直接洩漏承辦人員的個資。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

石明謹指出，仔細看了一下，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，也就是說，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹說明，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。

石明謹也表示，律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的，但是但是......如果是這樣......依照刑事訴訟法第33條第5項：持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。

法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途（例如發臉書就有可能不是正當使用）。這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

