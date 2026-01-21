陳佩琪慘了！社群PO搜索票「承辦人個資外洩」 廉政署：有違法疑慮

即時中心／徐子為報導



柯文哲的妻子陳佩琪昨（20）日再於臉書發文批京華城弊案是「世紀冤案」，但她同時附2024年搜索票照片，上面有廉政署承辦人全名、手機號碼，都未進行後製、馬賽克，讓公務員個資外流。法務部廉政署今打破沉默，發聲認為陳佩琪此舉已涉違反個資法疑慮，嚴正要求社會大眾尊重辦案人員隱私。





廉政署今表示，陳佩琪於個人臉書擅自公開司法文書截圖，揭露廉政署人員個資，已涉有違反《個資法》之疑慮；廉政署嚴正要求社會大眾尊重辦案人員隱私，並共同維護司法人員獨立辦案之純淨空間。



陳佩琪昨下午1許左右，發文再提到前（2024）年8月30日遭檢廉搜索，痛批「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官兩眼一閉都核准、放行」等語，並附上搜索票的照片，但該圖有檢察官、法官的核章，以及廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，但均未進行後製處理。

據了解，此文發出後，已引起廉政署內部同仁不滿個資遭外洩，基層私下抱怨，承辦人明明是依法辦案，卻在毫無防護下被點名，形同被推上火線公審，質疑陳佩琪，若有不理性的民眾騷擾、攻擊同仁，難道陳要承擔後果嗎?



陳佩琪在社群發文惹議已非第一次，連柯文哲也受不了，上周末曾揚言下次會把陳帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩」。





