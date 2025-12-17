陳佩琪憶1年沒柯文哲陪的痛苦！後悔1事：我要講到進棺材

政治中心／徐詩詠報導



前民眾黨主席柯文哲，因北市長任內涉入京華城弊案，除遭到檢方起訴，更一度被羈押長達1年。其妻陳佩琪在臉書撰文，提到過去1年來沒有先生的痛苦，強調自己會把此事不斷重提，發誓會講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻，更後悔當年醫學系沒有辯論課可以上。

陳佩琪憶1年「沒柯文哲陪」的痛苦 悔醫學系沒辯論課上：我要講到進棺

陳佩琪談論柯文哲遭羈押過程，後悔當年醫學系沒有辯論課程可以上。（圖／民視新聞資料照）

針對柯文哲遭羈押、後續不斷延押長達1年，陳佩琪今（17）日稍早在臉書撰文，指出：「看了這幾天的出庭，實在很感慨，京華城有沒有圖利和貪污是靠辯論的？很後悔念醫學系時，怎沒老師來系所開個辯論課呢？有罪無罪是看誰口才好、誰編故事厲害？以我是三個孩子的媽，又是35年的小兒科醫師，編故事哄騙小孩，我絕對在行。」

柯文哲遭羈押長達1年。（圖／民視新聞資料照）



她也替先生抱不平，並舉例醫院發生醫療糾紛，病家向院長陳情，院長送醫療糾紛委員會處理，結果最後醫糾委員決定給病家10萬補償金，現在卻反咬「送委員會研議」的院長圖利？委員是獨立做決定的，現在卻反倒要處罰院長。最後陳佩琪大嘆，夫妻倆還是有很多不同之處，她說柯文哲稱內心會放下仇恨，願意選擇原諒，但自己對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。陳佩琪續指：「過去1年來的痛苦，先生不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，這1年來的折磨，我永遠無法忘記。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

