陳佩琪戰台北市長？媒體人轟黃國昌：選舉不是演「救夫記」的舞台！

近日傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，民眾黨主席黃國昌對此表示，，「佩琪醫師的能力大家有目共睹、百分之百尊重她意願」。資深媒體人詹凌瑀對此表示，黃國昌別鬧了！台北市長選舉不是給你們民眾黨演「救夫記」的舞台！

近日傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

詹凌瑀說，看到黃國昌在那邊拱陳佩琪選台北市長，還要大家「百分之百尊重」，真的只有一句話：請放過台北市民好嗎？

黃國昌你自己新北市長到底敢不敢選都還在那邊扭扭捏捏、試水溫，現在竟然好意思把陳佩琪推出來選首都市長？你是把台北市當成收容所，還是把選舉當成兒戲在耍？

詹凌瑀也表示，說真的，陳佩琪除了是柯文哲的太太，她還有什麼資格角逐首都市長？這段時間以來，大家對她的印象是什麼？

1、是在臉書上發文當「第三壺鈴」狂帶風向。

2、是為了明顯涉貪的柯文哲不斷喊冤，無視證據在那邊喊司法迫害。

3、還是那個到現在都解釋不清，為什麼要頻繁操作ATM存入大筆現金的詭異行徑。

詹凌瑀批評，一個連自己帳戶金流都講不清楚、整天只會情緒勒索喊冤、缺乏法治觀念的人，黃國昌你竟然覺得她是「強力的母雞」？這已經不是「情人眼裡出西施」，這是把選民當白痴！

台北市需要的是有治理能力的市長，不是需要一個只會發臉書抱怨、像個愚婦一樣盲目護航的政治代理人。詹凌瑀怒斥，黃國昌，如果你想把民眾黨當成你們的宗教團體經營，那是你家的事；但請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇！

