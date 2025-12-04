陳佩琪扯賴清德搞不好也有women夾 她諷：這不是洗白而是認證，不然你想怎樣？

詹凌瑀指出，陳佩琪為了幫柯文哲遮羞，竟然拖賴清德下水「搞不好家也有women資料夾」，這不是在幫柯文哲洗白，而是在直接認證。 圖：取自陳佩琪臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押一年後交保，柯妻陳佩琪日前批評，檢察官突襲搜索，3日又發文宣稱，柯文哲被搜到女星清涼照、「women資料夾」她都不在意，只要不是小三在家就好，還嗆賴清德總統案底也不少、搞不好家裡也有清涼照。對此，媒體人詹凌瑀直言，這不是在幫柯文哲洗白，而是直接認證柯的D槽就是這麼精彩，不然你想怎樣？

詹凌瑀發文直言，真的對這對驚世夫妻佩服得五體投地，「陳佩琪神邏輯：阿北有Women資料夾，賴清德一定也有！」，面對老公柯文哲隨身碟裡被搜出的「清涼照」和神秘的「women資料夾」， 陳佩琪竟能輕描淡寫地說不在意，只要不是正宮不在、小三在家就好。

當年成龍還得低頭承認那是「全天下男人都會犯的錯」，詹凌瑀直呼，結果到了陳佩琪這裡，直接幫柯文哲進化到2.0版本「只要人沒帶回家，這根本不算錯！」，原來在陳佩琪的宇宙裡，精神出軌或D槽很滿都沒關係，只要「實體小三」沒登堂入室，老公依然是那個清廉正直的好寶寶？這標準卑微到讓人想哭。

最經典的是，詹凌瑀指出，陳佩琪為了幫柯文哲遮羞，竟然拖賴清德下水「搞不好賴清德家也有！」，這到底是護航還是補刀？完全就是小學生被抓到作弊，哭著指隔壁同學說「老師！搞不好他的書包裡也有小抄啊！」這不是在幫柯文哲洗白，而是在直接認證「對啦，我家阿北的D槽就是這麼精彩，啊不然你想怎樣？」

此外，李怡貞律師也表示，這位夫人說只要不是被搜到「正宮不在，而是小三在家就好了」，所以被搜到「正宮在家，但是小三也在家」，或「正宮在家，小三照片在家」，難道也都可以嗎？還是透過這段文字自己在偷偷抱怨婚姻的什麼？越來越懷疑柯太太應該是很想離婚⋯⋯吧？

