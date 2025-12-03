陳佩琪批兵分54路突襲搜索 律師：不然要先預約？搜54處代表犯罪規模有多大

柯文哲妻子陳佩琪批檢兵分54路突襲搜索，律師李怡貞直言，不然咧？「預約搜索」才行？「會搜到54個地方，代表犯罪規模有多大」。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪2日發文批評，「去年檢方兵分54路搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？」對此，律師李怡貞直言，不然咧？「預約搜索」才行？

李怡貞律師2日深夜發文直言，搜索本來就是帶有突襲性質，難不成還要先跟你掛號預約再搜索？換句話說是「突襲搜索」？不然咧？「預約搜索」才行？

「搜索票是法院核發的」，李怡貞說明，搜索票上需要記載應搜索的被告、犯罪嫌疑人或應扣押的物品，以及應加搜索的處所、身體、物件或電磁紀錄，都需要特定清楚。也就是，要找什麼東西（搜索對象）以及哪裡是可以找的地方（搜索範圍），法院要事先、具體、特定並明示這些應記載事項，為何要講的一副是檢察官自己亂掰理由就可以搜索的樣子？

她提及，陳佩琪文章中的檢察官她自己遇過，很兇、講話很直，但是辦案很認真，「更何況，搜索的理由也不需要跟證人講」，「看完整篇，我覺得我到底看了什麼？最可怕的是竟然還有上萬個讚以及超多支持的留言。在網路上大家真的要有獨立思考的能力」。

李怡貞強調，搜索本來就不會只有一個地方，因為通常做壞事的人本來就會是狡兔多窟，「會搜到54個地方，代表犯罪規模有多大」。

