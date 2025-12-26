陳佩琪抓「她」當替罪羊？Grace揭佩琪甩鍋發文關鍵！

論壇中心／李佳穎報導

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院審理該案，24日全案言詞辯論終結。陳佩琪昨（25日）於臉書提到，「市長室收受300萬元」相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去用於台玻辦公室裝潢，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」。對此，政治評論員吳靜宜（Grace）在《台灣最前線》分析，陳佩琪發文中提到「政治獻金是委由『專人』去處理的」，是不是想抓代罪羔羊，把這個「專人」設定成許芷瑜（橘子）？

另外，Grace分析，陳佩琪在文中提及「自己是肺腺癌的患者」等內容，可能就是在為她自己的財產來源不明罪官司做準備！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：解讀陳佩琪發文關鍵！Grace：「政治獻金委任專人，是不是就是想甩鍋給『她』」？

