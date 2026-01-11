陳佩琪抱怨「在台灣站ATM前就犯罪嫌疑重大?」 網友：車手也這樣

柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金假帳案等多項弊案遭羈押和起訴，去年9月以7000萬元交保。柯文哲妻子陳佩琪頻繁透過臉書喊冤，他近日發文抱怨，去年是「淒慘的一年」，自家遭到「污衊」，網軍喜歡譏諷她要「聽到ATM的聲音才高興」，所以在台灣站ATM前「就是犯罪嫌疑重大？」因此她「PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看…」。不過，仍有網友質疑「天天領10萬，怎麼不秀餘額？」、「妳存入的沒show出來」、「車手也是這樣搞的嗎？」

陳佩琪提到，柯文哲的腳鐐充電線常常把她絆倒，這幾個月她常摔得小腿前到處烏青一片的。這一年來「我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」柯文哲每次回家總習慣大叫「佩琪！我回來囉！」去年柯文哲關押期間，就聽不到他這樣的叫聲，只有就讀東大的兒子寒暑假回國時，會跟柯文哲一樣習慣喊「媽媽，我回來了」，或許自己活著「就是在等這一句話吧，等先生、等家人，人活著，有時是對心愛家人的一種義務...」。

陳佩琪聲稱：「兒子留學這三年，有短暫回國機會，會回去原離職單位無薪上班，東大在2022年底到2025年底兒子念博士班這三年時間，前兩年學費減半，從26萬日幣減到13萬日幣，教授也會按學生幫忙整理資料給點生活費，兒子住在鴨巢川的東大宿舍內，生活規律，三年來沒見過台灣去的任何人， 請網軍不用整天橘子橘子的汙衊他，他在阿公的頭七和接續的所有儀式，他每場都有參加。」

陳佩琪指稱：「疫情之下，可以感受到東西方文化之不同…疫情過後， 東大體諒學生家庭可能會生活拮据，所以前兩年很多地方都減免，但美國就比較就實際狀況、就事論事 ，女兒加大的宿舍，那時說是剛蓋好，但運氣不好，前兩年遭逢疫情，都沒學生入住， 學校說無法維持宿舍運作， 所以2022年底剛入住的學生都要多收一點，後來發生本地學生罷工事件，實驗室動物沒人看顧了，老師加薪才結束罷工，外籍學生也跟著一併得福，博士薪水從3000美金加到3300美金」。

陳佩琪強調：「以上都有被姜長志叫去北檢問時跟他報告過了。網軍喜歡說我要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把我家資產全部扣住，包括我媽媽的，然後一樣樣在我面前攤開，要我解釋這是從哪裡來的， 我要是記不清楚， 就嘿嘿嘿的，姜長志要我說出這筆存入的錢是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的？ 請問大家， 你皮包若留留有幾千元， 你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

對此，網友紛紛留言回應：「每個月提二十幾萬是在幹嘛？這麼大筆總不會記不清楚吧」、「這不是領不領的問題還是忘記，重點是錢的來源..」、「妳存入的沒show出來」、「我是很想相信你！但請給我多一點信心！橘子不回來嗎？這些是領錢的！現在大家再問的是你存錢的部分！」、「橘子不是只是個愛玩的小女孩嗎？怎麼見橘子會是污衊？橘子那麼不堪嗎？」、「陳醫師早安，不是站在ATM前就罪嫌重大，是拿了大筆不明現金，分多批次存入ATM才罪嫌重大」。

有網友指出：「這張存摺截圖非但無法證實清白，反而是『財產來源不明』與『洗錢』的自白書；當事人採取典型的『化整為零（Structuring）」手法，在特定日期（如 6/14、8/5）密集透過 ATM 頂格提領鉅款，顯然是為了規避銀行大額通貨交易申報（CTR）及行員的洗錢防制關懷（KYC）。這種『捨棄臨櫃、迂迴提現』的異常行為，嚴重違背一般家庭生活開銷的經驗法則，在司法實務上，若無法提出對應的大額消費發票，即被認定為蓄意製造金流斷點以隱匿資金去向」。

還有網友吐槽：「ATM答答答、答答答，是最愉悅的樂章，阿北清清白白，不清白的都是彭、橘子、李文宗兄妹」、「總說自己家裡多慘，不說阿堯，國外逍遙日子多棒，人家橘子還在國外通緝中」、「怎麼漏掉政治獻金轉來轉去被挪去給兒子拿去買股票那段......大家比較想聽這段吧（笑），生活拮据的另外一種意義？」民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也留言建議：「佩琪醫師要向銀行辦理高額領/匯。一次金額可以提高很多，不需要多次重複存取。」

