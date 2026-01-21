陳佩琪搜索票不只外洩「廉政署人員個資」 還涉犯更重罪名

陳佩琪PO出搜索票，一度曝光廉政署承辦人員的個資。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪，昨（20日）在臉書發文，不但將聲稱是搜索票的照片發出，還一度把廉政署承辦人全名和手機號碼「無碼曝光」，直到引發爭議之後才隱藏個資。球評石明謹甚至質疑，這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，根本違反刑事訴訟法。對此陳佩琪今（21日）回應搜索票是怎麼來的。

陳佩琪表示，搜索票是趁老公出門時，就躡手躡腳「蛇」進去書房偷看他電腦，她過去就有檢查老公電腦的習慣，柯文哲也跟她說過，「起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便看了…」。

廣告 廣告

曾經擔任警察的球評石明謹則表示，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，也就是說，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹致出，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關，律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的。

石明謹說，「但是但是......如果是這樣......依照刑事訴訟法第33條第5項，持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。」

石明謹說強調，法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途，例如發臉書就有可能不是「正當使用」，這件事很可能不但洩露他人個資，還違反《刑事訴訟法》。