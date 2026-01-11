陳佩琪是否參選？白營主席：百分百尊重意願

前民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪（如圖）出席成立大會。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席 黃國昌今（11）日出席「黃國昌新北市後援會」成立大會前受訪，針對外界關切前主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪是否投入選戰、未來在選舉中將扮演何種角色，黃國昌強調「百分之百尊重佩琪醫師的意願」，不論是否參選或助選，民眾黨都將給予「百分之百支持」，不預設立場、不設框架。

針對媒體提問，過去曾傳出黃國昌有意邀請陳佩琪投入選舉，但遭前主席柯文哲婉拒，未來陳佩琪在選戰中是否會擔任特定競選團隊角色。對此，黃國昌回應直言，選舉這件事「真的100％尊重佩琪醫師」，任何規劃都以她本人的意願為優先。

廣告 廣告

黃國昌表示，在他眼中，陳佩琪不只是任何人的「另一半」，而是一位讓人感動、很有想法、也具備行動力的醫師。他強調，陳佩琪的能力外界有目共睹，但是否投入選舉，必須完全尊重其個人選擇。

至於助選層面，黃國昌則指出，過去民眾黨多場選舉中，陳佩琪都展現強大動員力與影響力，堪稱黨內重要的「母雞」，全台各地奔走輔選。他相信，若有需要，陳佩琪「不會推辭」，但具體在哪些選區、以何種形式協助，仍由她自行決定。

黃國昌最後重申，他對陳佩琪只有一句話：百分之百尊重、百分之百支持。未來不論她選擇站在檯前或幕後，民眾黨都將尊重其決定，並給予最大空間。

【看原文連結】