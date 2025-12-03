陳佩琪曝柯文哲現況仍「憤怒不滿」！替尪嗆民進黨：此仇不共戴天

前民眾黨主席柯文哲交保後動向備受關注，他的妻子陳佩琪昨（2日）在臉書分享，柯常「怪我」一直煮，他就一直吃，回來後已經胖了2公斤；陳佩琪也想起過去一年每日奔波到土城看守所送菜探監的過程，指能感受到柯如今因去年莫名其妙被搜索羈押一年的憤怒和不滿；她忍不住說「民進黨、你們真是夠了.....，此仇永不共戴天…」。

陳佩琪在臉書寫下，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？「他常『怪我』一直煮，他就一直吃， 回來後已經胖了2公斤，而且還在持續增加中…」。

廣告 廣告

陳佩琪也回憶過去奔波北所送菜的過程，她說，為了趕11點前送菜給他，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車，若公車要等很久，就從海山站走到土城看所守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等1、2個小時以上，有時則完全不用等；到了晚上有時間，體力也還行的話， 就再重複一次早上的行程，去看所外和小草們一起靜坐。

接著，陳佩琪表示，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年8月30日莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿；這幾天陪柯坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度， 說是兵分54路(搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方。

最後，陳佩琪更痛批，「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

【看原文連結】