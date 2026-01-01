陳佩琪曝負債數千萬「想找工作」！他揪5點反諷：不用裝窮

政治中心／張予柔報導



前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（31）日在臉書發文感嘆，直言這一年是她人生中「最難熬的一年」。她提到，丈夫柯文哲因官司纏身，被羈押於台北看守所，案件不僅讓家庭背負數千萬元債務，甚至賠上多年累積的退休金。陳佩琪也透露，自己對2026年的新年新希望，只是「能再找個有收入的工作，來維持夫妻生計」，相關言論引發外界高度關注與討論。





陳佩琪曝負債數千萬「想找工作」！他揪5點反諷：去民眾黨部領錢就好

陳佩琪（右）發文質疑司法制度，直言多項日常財務行為竟被指涉貪汙，並感嘆官司纏身讓家庭陷入沉重經濟壓力。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪在貼文中質疑司法制度，直言「法律實在叫人不懂」。她表示，站在ATM前被認定為財產來源不明、購置辦公室或提前還清房貸就被懷疑貪汙，甚至只是換屋、看房，都能被視為「貪汙鐵證」，進而遭到搜索。她不滿指出，檢察官只要隨意提出理由，法院似乎就會照單全收，讓她感到極度無力與委屈。她強調，家中財務一向由她管理，若真的有所謂貪汙金流，「錢在哪裡？貪到哪裡去了？」更直言官司反而讓家計陷入困境。





陳佩琪曝負債數千萬「想找工作」！他揪5點反諷：去民眾黨部領錢就好

石明謹針對陳佩琪的說法給出5項反諷式建議。（圖／翻攝自石明謹臉書）

對此，知名評論員石明謹今（1）日發文回應，對於陳佩琪的說法給出多項反諷式建議。他質疑，短短不到一年官司就負債數千萬元，是否「遇上詐騙集團的律師」；也指出可以去民眾黨黨部領錢，因為捐給民眾黨的錢就是給柯文哲的錢。石明謹更直言，不用裝窮，當個醫生本來就買得起1億元的房子，甚至嘲諷表示，柯文哲知名度不輸韓國女團BLACKPINK，「辦場演唱會就能把錢賺回來」，最後還補上一句，「花錢請個會計師，你會沒想到他會自己調整帳目把錢轉給你」。

陳佩琪曝負債數千萬「想找工作」！他揪5點反諷：去民眾黨部領錢就好

網友紛紛留言表示「叫兒子去賺錢，不要只會敗家」、「就一起認罪啊，進去28年給國家養」。（圖／翻攝自石明謹臉書）

石明謹的犀利言詞曝光後，網友紛紛留言表示「叫兒子去賺錢，不要只會敗家」、「就一起認罪啊，進去28年給國家養」、「橘子身上的錢，轉給柯兒子，就有錢了啊」、「豪宅一直看，一直買，結果才負債一千萬，很少啦」、「叫橘子回來阿，一切就有解了」。





