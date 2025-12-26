陳佩琪曝「市長室300萬」真相 稱這筆錢被「這人」用掉 媒體人：形同自證己罪

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案、政治獻金背信侵占案，周三（24 日）全案終結，預計明年 3 月 26 日進行宣判。柯文哲妻子陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴 28 年 6 月？並聲稱爭議 300 萬元非柯文哲經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。

對此，媒體人詹凌瑀昨（25）痛批，陳佩琪說法根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」，並形同該說法宛如「自證己罪」。

廣告 廣告

針對外界質疑「市長室收受 300 萬元」，陳佩琪昨日在臉書發文表示，強調相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去用於台玻辦公室裝潢，並聲稱錢長怎樣，柯文哲都沒見過，「就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」

對於陳佩琪為自己丈夫辯駁，詹凌瑀以「第三壺鈴的法學奇蹟：沒看到錢就不算貪」為題，發文痛批，陳佩琪發言根本是「提油救火」的最佳典範。

詹凌瑀指出，陳佩琪強調柯文哲「沒見過那 300 萬元」，因中間人直接支付裝潢費，這說法就叫做「自證己罪」。她表示，按照這個神邏輯，以後收賄的人只要說：「我沒看到現金喔，廠商直接幫我付豪宅裝潢、幫我付車款」，就不算貪污了？「別人幫你付錢裝潢，利益不是進了你們口袋嗎？承認有這筆錢、有裝潢事實，不就剛好證實金流與對價關係？」

她直言，陳佩琪別再在那邊演受虐兒了！檢方求刑 28 年 6 月，是因為柯文哲藐視司法、煽動民粹，顯示毫無悔意，與有無鞠躬致謝一點關係都沒有。「竟然把國家公權力的論告，降格成『比我還會罵老公』？這是肅貪的法庭，不是妳們夫妻倆爭寵的臥房，請搞清楚狀況。」

詹凌瑀就狠酸，從陳佩琪的邏輯看來，只要把錢換成裝潢貼在牆上，就不算錢了，這種理財觀念與法學素養，「真的是超越藍綠、超越常識」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣資通訊廠追上聯想！謝金河按讚6檔EMS廠：在全世界伸展開

藍白宣布推動「兒童帳戶政策」吳欣岱：畫虎不成反類犬的粗糙提案