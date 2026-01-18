陳佩琪曬柯文哲父子吃飯照！他見「1細節」傻眼：吃個飯也要換位子照相

政治中心／黃韻璇報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（18）日再度發文抒發心情，她稱，柯文哲當過市長、選過總統、有小草簇擁追隨，但柯文哲的人權和尊嚴像螻蟻般被輕賤；貼文中陳佩琪貼文也罕見附上兒子柯傅堯與柯文哲吃飯的正面照，不過臉書粉專「孟買春秋」就酸道，「吃個飯鮭魚也要安排換位子照相」。

陳佩琪發文表示，柯文哲以為把她帶出去，她就不會寫臉書，「跟你講，不論白天行程跑多晚，晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書」。此外，陳佩琪透露，柯文哲下午去參加活動，出門前還想「誘拐」她一起去參加，她跟柯說要洗衣、要拖地沒空；而她最近煮三餐的時間少了，這天柯難得有吃過中餐才出門，也難得和兒子一起吃頓飯。

廣告 廣告

陳佩琪曬柯文哲父子吃飯照，孟買春秋酸「吃個飯也要換位子照相」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪在貼文中附上兩張照片，一張是她坐在柯文哲旁邊，微笑盯著正在吃飯的柯文哲，另一張則換成兒子柯傅堯坐在同一個位子與柯文哲吃飯，臉書粉專「孟買春秋」就吐槽，「吃個飯鮭魚也要安排換位子照相，她自己滿臉喜悅，柯嫌和兒子看似滿臉不悅。饒過兒子吧，我是認真的，把他推出來幹嘛？」

此外，陳佩琪也透露兒子去年十月東大博士班畢業後，就回台灣到原工作單位工作了，表示「有次兒子拿著東大的厚厚一本博士論文給他老爸看，他老爸沒翻兩頁就投降了，還問這是什麼？霧煞煞，完全看不懂」，直呼「真是隔行如隔山」。

更多三立新聞網報導

柯文哲父子同框吃飯！陳佩琪秀溫馨合照：難得

陳佩琪選台北市長風聲不斷！她揭民眾黨招數：柯文哲的意志

為救阿北才投票反罷免？柯文哲自比「安華」嗆：國民黨別高估自己實力

主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」

