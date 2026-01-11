陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北

政治中心／李汶臻報導

自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發文有感而發。她前一天（10日）一早才秀出存摺，讓她ATM狂提領的畫面曝光，今（11日）稍早再度PO文解釋稱「這是阿北合作金庫的醫師薪水和退休金入帳存摺」。另外，阿北的最新動向也被她順帶抖出，她表示丈夫柯文哲當天一早就匆匆忙忙、扛著換洗衣物包衝出家門。她還透露，自己下午要參加黃國昌主席的新北後援會成立大會，她甚至罕見自詡「老大的老婆」，貼文曝光引發熱議。

廣告 廣告

近日有關《人工生殖法》修正草案是否納入代理孕母，引發熱烈討論，其中民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化，引爆朝野激烈攻防。柯妻陳佩琪11日的最新發文，開頭也針對此議題表達看法；陳佩琪後續話鋒一轉，又再度開砲執政黨，稱「執政黨一不滿意結果就搞釋憲，終日張牙舞爪的，就是一副想把在野黨大卸八塊吞下肚的態勢，這些公益、慈善活動和社會關注議題全都停擺，也全然不重視」。值得一提的是，她還逗趣透露今早先生早早就要出門了，所以「臉書才寫得這麼高興」。





陳佩琪自詡「老大的老婆」曝阿北扛整包衝出門！再提「存摺420萬」真實來源

柯文哲（右、左圖左）涉入京華城弊案，外界一度認為柯妻陳佩琪（左圖右）是關鍵破口之一。（圖／翻攝自臉書柯文哲）





另外，陳佩琪再度重提前一天PO出的存摺畫面。她解釋稱「昨天PO的是先生合作金庫的醫師薪水和退休金入帳存摺」，並公開帳戶內容，說明其中的款項包含柯文哲於2023年退休時領取的一筆公務人員保險退休金，金額為420萬元。





陳佩琪自詡「老大的老婆」曝阿北扛整包衝出門！再提「存摺420萬」真實來源

陳佩琪日前曬出存摺明細。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





至於阿北的最新動向，也順帶被陳佩琪抖出。她表示，先生柯文哲今早匆匆忙忙、扛個換洗衣物的布包就衝出家門、趕高鐵去了，並稱國昌主席口中的老大「已經先被嘉義訂走了」。她在文中自詡「老大的老婆」透露，自己今天下午會跟小草們見面，她將一個人出席黃國昌主席的新北後援會成立大會，阿北不會陪同。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪自詡「老大的老婆」曝阿北扛整包衝出門！再提「存摺420萬」真實來源

更多民視新聞報導

阿北衝派出所嚇壞！陳佩琪「ATM狂提領」畫面流出

中國人被蔡英文1番話震撼！偷臭中共：環境太窄

陳水扁私房照突公開！同框「賴蔡合影」擺桌上

