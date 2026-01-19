陳佩琪曬「柯文哲、柯傅堯同框照」 糗被吐槽：吃飯也要換位子照相

陳佩琪分享一家三口吃飯照，兒子、老婆換位陪吃柯文哲，十分忙碌。（翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，將在農曆年後3月26日宣判，他的妻子陳佩琪不時透過社群為夫喊冤，昨天（18日）秀出兒子柯傅堯與柯文哲並肩吃飯的照片，透露兒子去年10月從東京大學博士班畢業後， 已回台灣工作；溫馨的吃飯照，卻出現「換位陪吃」的狀況，讓臉書粉專「孟買春秋」吐槽：「吃個飯鮭魚（陳佩琪）也要安排換位子照相。」

陳佩琪18日分享柯文哲難得在家吃過中餐才出門，貼出柯傅堯與柯文哲並肩吃飯的家常照，另一張則是她坐在柯文哲旁邊，微笑盯著吃飯的柯文哲，同一個拍攝角度兩人換位「陪吃」意義不明，被臉書粉專「孟買春秋」吐槽：「吃個飯鮭魚也要安排換位子照相，她自己滿臉喜悅，柯嫌和兒子看似滿臉不悅。饒過兒子吧，我是認真的，把他推出來幹嘛？」

柯文哲對於太太頻繁更新臉書「很頭痛」，但陳佩琪樂此不疲，還寫下：「把我帶出去就不會寫？ 跟你講，不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書……」還加碼爆料柯氏父子私下互動。

陳佩琪表示：「有次兒子拿著東大的厚厚一本博士論文給他老爸看，他老爸沒翻兩頁就投降了，還問這是什麼？霧煞煞，完全看不懂。」稱連柯文哲都搞不清楚兒子在研究什麼，直呼「真是隔行如隔山」。柯傅堯大學就讀清華大學動力機械系，之後在台灣大學機械研究所攻讀硬士，再到東京大學工學部讀博士。





