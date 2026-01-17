陳佩琪檢舉賴清德財產來源不明 柯文哲：我下次一定把她帶出門

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌贈送張啓楷粽子，表達「包中」之意。 圖：翻拍自民眾黨直播

[Newtalk新聞] 對於民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪檢舉總統賴清德財產來源不明，柯文哲今(17)日下午受訪表示，「我們家裡現在最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，「我下一次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩」。

民眾黨立委張啓楷被提名參選2026年嘉義市長選舉，他今日下午於嘉義舉行「向嘉義鄉親報告」記者會，前後任黨主席柯文哲、黃國昌也一起出席。三人也於活動後受訪。

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前臉書發文指控總統賴清德財產來源不明，今日陪同台北市議員擬參選人許甫掃街時表示，「王子犯法與庶民同罪，不能夠綠能你不能，司法雙標是最大的一個傷害」，自己的質疑沒有錯，但北檢都不回應，「我當然期待他們有動作，大家也呼籲一下北檢不要雙標」。

對此，柯文哲受訪表示，「啊，我都講過，我們家裡現在最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪。不過是這樣啦，我覺得好啦，就這樣她是這樣啦，我下一次會把她帶出門，免得我不在，她就在家寫臉書，製造我的麻煩，好就這樣，盡量把他帶出門，我會努力」。

一旁的張啓楷則說，陳佩琪很早以前就答應說來幫他助選，所以，不只總幹事，總幹事的夫人還有佩琪醫師一起來嘉義幫忙助選。

對於民進黨新北市議員稱新北市副市長劉和然民調開始超越李四川，黃國昌則說，劉和然副市長非常的優秀，很好，他也期待國民黨如果派劉和然的話，一定會跟他進行一個君子之爭。

另外，對於陳佩琪說，黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台北市長，她也滿驚訝，不知消息從哪裡來，她連選公職的意願都沒有，更何況北市是困難、複雜選區。

黃國昌說，一切都尊重陳佩琪。不過，現在真的要傷腦筋的是民進黨，民進黨好像台北市推不出人來。

