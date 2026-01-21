陳佩琪洩廉政人員個資 律師抓「1關鍵」：就是在報復！

論壇中心/綜合報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪20日在臉書發文，附上2024年的搜索票照片、還洩漏廉政署承辦人個資惹議，事後再發文暗酸北檢「該被羈押幾個月我都尊重」。對此，律師陳又新直指陳佩琪洩漏個資、五年以下刑度，若沒提告「不太會走到羈押」，更抓出其中關鍵，痛批就是「秋後算帳」；政治評論員汪潔民也指出，陳佩琪就是要搏版面、當網紅。

律師陳又新在《台灣向前行》節目中質疑，陳佩琪貼出搜索聲請票「怎麼沒有把搜索理由貼出來？」陳佩琪妳想要告訴支持者不合理，那妳把理由PO出來給大家評評理，結果妳PO了什麼？陳佩琪表面上稱搜索不合理，「實際上就是在洩憤、報復，這叫秋後算帳」，陳又新更擔心，陳佩琪把承辦員私人手機PO出來「恐對她造成危險」，恐遭肉搜、對人身危險造成危險，民眾黨還想推她選舉，陳佩琪根本是「雞腸鳥肚」，只顧著要報復辦案的公務員，根本沒資格在政治圈混下去

而陳佩琪刻意提及「偷看柯文哲電腦的搜索票、強調沒看women檔案夾」，汪潔民分析，陳佩琪現在做的每件事情都是網紅最愛做的事情，而網紅做的事沒有道德觀、沒有節制，只希望暴露出好笑、譁眾取寵的內容來增加點讚率。而搜索聲請票上面有一些名字「讓支持者有憤怒的方向」，用憤怒集結能量，所以為什麼這件事情被人家指責的時候，過八個小時才把它拿下來。

國民黨議員秦慧珠也不滿，陳佩琪做為一個臺大醫學院畢業又是兒科醫師，做這種事情是不可被原諒的，「被寵壞了、恃寵而驕」，陳佩琪自稱偷看柯文哲電腦「這本身就是不尊重配偶」，配偶之間偷別人東西是有罪的，陳佩琪洩漏廉政人員個資「就是故意的」、而且事件後跟黃國昌一樣死不認錯，「完全我行我素、唯我獨尊」。





原文出處：陳佩琪洩漏廉政人員個資 陳又新抓「1關鍵」戳破：在秋後算帳！

