陳佩琪洩廉政官個資又爆2罪！律師傻眼：是要離婚？

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪20日於臉書發文，批評京華城弊案是「世紀冤案」，同時附2024年搜索票照片，沒想到上面廉政署承辦人全名、手機號碼，都未進行後製、馬賽克，導致公務員個資外流，隔日更稱這些資料是看柯文哲電腦而來。對此，知名律師李怡貞馬上點出陳佩琪「2罪證」，傻眼喊「一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」。





陳佩琪出包洩「廉政官個資」又爆2罪！律師傻眼「根本相愛相殺」：是要離婚？

陳佩琪20日在臉書發文，意外曝光公務員個資。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）



曬搜索票未遮個資！陳佩琪遭質疑洩漏廉政官身分

陳珮琪20日在臉書發文時，順帶貼出一張搜索票照片，卻未將承辦人員相關個資遮蔽，遭外界質疑可能外洩廉政官資料，引發輿論關注。對此，陳佩琪隔日再度發文說明搜索票來源，並坦言是在柯文哲不在時，私下查看對方電腦所取得的資料，甚至開口稱「我要聲明我不是去偷看他的women檔夾喔」。

陳佩琪隔日說明搜索票來源，稱這些資料是看柯文哲電腦而來。（圖／翻攝自臉書粉專《女人大律師李怡貞》）



私自翻閱柯文哲電腦！李怡貞驚曝2大罪證

文章曝光後，讓知名律師李怡貞傻眼在臉書發文，表示「我會笑瘋掉」，接著便列出2大罪證，包括「有woman 檔夾」、「自證妨害秘密罪」，接著開嗆「到底是不是要離婚啦！？相愛相殺啊根本。有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」文章最後更是諷刺寫下「外面的世界很危險？」。

陳珮琪20日貼文發出後，傳出已引起廉政署內部同仁不滿。（圖／民視新聞網）



基層批被推上火線公審！廉政署說話了





事實上，陳珮琪20日貼文發出後，傳出已引起廉政署內部同仁不滿，認為個資遭外洩，基層私下抱怨，承辦人明明是依法辦案，卻在毫無防護下被點名，形同被推上火線公審，質疑陳佩琪，若有不理性的民眾騷擾、攻擊同仁，「難道陳要承擔後果嗎？」，對此，廉政署21日也做出回應，指出陳佩琪行為已涉有違反《個資法》之疑慮，嚴正要求社會大眾尊重辦案人員隱私，並共同維護司法人員獨立辦案之純淨空間。



