陳佩琪洩承辦人員個資 吳靜怡：哪來通天本領取得？

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（20）天再度發文控訴司法，稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，但她竟直接洩漏承辦人員的個資，被發現後陳佩琪將照片刪掉，表示自己是不小心的，放話「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重」。柯前幕僚吳靜怡開轟，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？這樣不違法嗎？

吳靜怡開轟，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？（圖／翻攝畫面）

吳靜怡指出，陳佩琪在自己社群貼出未經過遮蔽的「刑事聲請搜索票書」，上面有檢察官、法官的核章、廉政署承辦人簽收的簽名還有手機號碼，重點是，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？這樣不違法嗎？

吳靜怡還說，誰允許中華民國的哪個公民可以這樣揭露公審司法人員的！即使是柯文哲的夫人都不應該這麼做吧！

對於行徑引發議論，陳佩琪後來表示，她把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機；她解釋，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會， 她不小心把承辦人員名字露出來 ，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，她都尊重。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

