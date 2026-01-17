陳佩琪澄清不選台北市長！坦言黃國昌「曾問選公職意願」

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對外界盛傳民眾黨前主席柯文哲有意安排妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪今（17）日出面澄清，她和柯文哲從沒說要選公職，自己以輔選為主，不知哪來的消息。她也坦言，現任主席黃國昌有問過她要不要參選公職，但從未說過要選台北市長，自己對此也感到相當驚訝，「我連選公職的意願都沒有，更何況是選台北市」。

陳佩琪今日陪同北市議員參選人許甫掃街拜票，柯文哲則前往嘉義為張啓楷輔選。她受訪時表示，因嘉義比較遠，自己體力不夠，因此還是以北部、台北市周遭行程為主。至於會否參選台北市長，成為最強母雞？她則表示，現在的主席是黃國昌，他從未和自己說過這方面的事，她與柯文哲也從沒說要去選任何公職，她也談過很多次，就是以輔選為主，不知媒體為何說她要選台北市長。

陳佩琪也透露，黃國昌曾詢問她是否有意參選公職，但從未提及台北市長一事，對相關傳言感到相當驚訝，直言「我連選公職的意願都沒有，更何況是選台北市」。

許甫則表示，與其稱陳佩琪為「最強母雞」，不如說是「最強母親」，她是小兒科醫師與全職婦女，不只照顧小朋友，也替丈夫柯文哲挺身而出。

