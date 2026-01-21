陳佩琪為尪叫屈意外洩承辦人個資 吳靜怡批：哪來的通天本領

陳佩琪以「有些醫師也會公開手機號碼」為由為自己辯白。（資料畫面）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（20日）再度發文為丈夫叫屈，痛批「京華城案是21世紀的冤案」，卻因貼出一張未經遮蔽的法庭文書照片引發違法爭議。照片中完整洩漏檢、法核章及廉政署承辦人的全名與私人手機，陳佩琪雖在事後緊急刪圖並道歉，但已引發高度質疑。

柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡今（21日）開轟，指出陳佩琪臉書貼出的並非一般的「搜索票」，而是極為內部的「刑事聲請搜索票書」，她質疑，這份資料理論上只會存在於法院或檢廉的卷宗內，一般受搜索人在現場拿到的只會是正式的搜索票，而非這份「聲請書」。

吳靜怡嚴厲發問：「請問陳佩琪哪來的通天本領取得這份資料？難道是柯文哲的律師私下將卷宗內容提供給她？這是否涉及違法？」她更怒批，無論身分為何，都不應該公開公審司法人員並揭露其私人聯絡資訊。

知名球評石明謹也針對此事在臉書提出專業分析，強調「刑事聲請搜索票書」是廉政署向檢察官及法官申請搜索票時的內部文書，上面才會蓋滿各級主管的決行印章。石明謹指出，這類文件通常只有律師在起訴後的「證據清單」中才能看到，且律師閱卷必須遵守《刑事訴訟法》第33條第5項，不得將卷宗內容用於「非正當目的」之使用。若這份文件真的是律師拍給柯文哲或陳佩琪，再由陳佩琪PO上網公審，除了違反《個資法》，更有可能觸犯刑事訴訟法中關於閱卷資料不得外洩的規範。

面對外界排山倒海的質疑，陳佩琪隨後在留言區做出解釋，表示自己是不小心把承辦人員的名字和手機露出來，隨後已完成刪除。對於手機號碼是否為公務機，她表示「無法確定」，並以醫生為例，稱有些醫生也會公開個人門診手機。陳佩琪最後語帶諷刺地放話：「我因為不小心露出來，該負什麼法律責任、該被抓去北檢問、該被羈押幾個月，我都尊重。」





