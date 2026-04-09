陳佩琪爆料「恐害慘二審」！柯文當場愣住「剛剛說什麼？」1句縮回去

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民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案，一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年。其妻陳佩琪近日在臉書發文指出，檢調搜索住處時查扣約100本存摺，引發關注；台北地檢署隨後澄清，實際扣押數量為72本。不過陳佩琪強調，相關存摺與案件核心無關，直言「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有」。對此，律師黃帝穎今（9）日表示，陳佩琪持續公開批評檢方，恐讓柯文哲在二審面臨兩大法律困境，相關言論可能對審理觀感產生影響。針對爭議，柯文哲今日也出面回應。

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陳佩琪「爆破1事」恐害慘阿北二審！柯文哲被問當場愣住「剛剛說什麼？」1句縮回去

柯文哲今（9）日出席立委黃國昌競選形象影片發布記者會，面對媒體提問時，對於陳佩琪言論及是否影響二審未正面回應，反而質疑媒體提問立場。（圖／民視新聞）

律師黃帝穎發文表示，陳佩琪先前稱有「百本存摺」遭扣押，已遭檢方澄清，卻仍持續抨擊辦案單位，恐對柯文哲二審不利。他指出，陳佩琪強調存摺數量與案件核心無關，反而凸顯檢方在搜索過程中掌握的其他證據更具關鍵性。黃帝穎進一步指出，檢廉在柯文哲住處查扣的USB資料中，記載疑似「小沈1500」等內容，加上相關人士認罪行賄，才是案件的重點。檢方全面清查資金流向，本就是貪瀆案件的常態作法，並非針對單一存摺數量。

此外，他也提到，一般檢察官持搜索票執行時，若遇阻礙通常會直接破門，以避免串證或滅證風險，但此次檢廉在柯宅外等候約一小時，未採強制手段，形容已屬相對寬鬆處理。若陳佩琪持續強硬批評，恐讓外界觀感不佳，對後續審理形成壓力。

另一方面，柯文哲今（9）日出席立委黃國昌競選形象影片發布記者會，面對媒體提問時，對於陳佩琪言論及是否影響二審未正面回應，反而質疑媒體提問立場，並指稱台北地檢署與特定媒體存在不當關係。面對媒體追問，柯文哲一度出現短暫停頓，神情略顯錯愕，似乎沒有立即掌握問題重點。他先是愣了一下，轉頭確認記者提問內容，接著語氣略帶遲疑地回問「她剛剛問什麼？」現場氣氛一度變得微妙。隨後他提到，「那個黃帝穎有律師執照，他是法律人吼，算了算了，這個不要口出惡言」，又把話給縮回去轉為收斂，最後選擇不再進一步評論，簡短帶過相關爭議。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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