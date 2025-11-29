陳佩琪爆柯文哲「轉性」！從看量子力學改追「萊爾校長」在電腦前狂笑

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（29）日在臉書發文，表示柯文哲9月初從看守所出來後，感覺好像轉性了，以前跟柯一起搭車跑活動，都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起「萊爾校長」來了，看著看著，不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑起來，說「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了…」。另外，對於日前上民眾黨自製節目，有名嘴稱是為柯復出開路，陳佩琪稱，單單僅是感謝黨公職的一段節目，竟可以掰成是為了「先生復出開路」，暗示「國昌主席可以走了」，陳稱這瞎扯功力之深和內容之離譜超乎她想像，不過也是讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。

陳佩琪曝柯文哲離開看守所後「轉性」，最近都改看起「萊爾校長」來了，看著看著，不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑。（圖／資料照）

陳佩琪說，2024年選後她不曾再上過專訪，一年來只參加過幾場零星記者會，那天許甫邀她上節目，有點猶豫要講什麼，是有跟先生討論過，先生說就談談家中的生活大小事，小草也很關心，還交代她說不可對國政發表意見，這她都聽進去了，柯也同意她拿獄中手寫筆記去上節目分享。

陳佩琪稱，柯說自己背負小草和眾多社會支持者的期待，在獄中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己，獄中沒學習工具，所以就每天看書， 看不懂的就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉，說這段時間就像學生重拾書本一樣，自覺學問增長很多。

而她事後看到新聞的反應，她好像走進了去年先生被莫名其妙羈押的那四個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊的時光隧道中，單單僅是感謝黨公職的一段節目，竟可以掰成是為了「先生復出開路」，暗示「國昌主席可以走了」 哇！這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她想像，不過也是讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。



