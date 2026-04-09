陳佩琪爆被搜百本存摺遭打臉！再提619萬嗆檢 他批：金流說法已四版本 恐害柯再多一罪

陳佩琪(右)自爆被搜100本存摺遭打臉！再提619萬嗆檢方，張育萌批評，光這「619 萬」說法已更新到第四版，說詞前後矛盾，恐會害柯文哲(左)再多一條財產來源不明罪。 圖：取自陳佩琪臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等弊案，一審遭判17年，柯妻陳佩琪日前自爆，家中被搜走100本存摺，遭北檢打臉只扣得72本，又再回嗆，收走72本存摺，有沒有查出「貪污事證」？還提到存619萬給小孩，與京華城案的便當會無關。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，光這「619 萬」說法已更新到第四版，說詞前後矛盾，恐會害柯文哲再多一條財產來源不明罪。

張育萌8日發文提及，陳佩琪為了解釋「百本存摺」，又提自己存的 619 萬向北檢下戰帖，是不是忘了，光這「619 萬」說法就出現四個版本，「根本從狡辯變即興創作」，還指定要北檢回覆，既然搜走 72 本存摺，請問貪污事證是什麼？

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「柯文哲看到一定又要氣炸」，張育萌直言，陳佩琪被約談時，最初說這些錢是柯文哲的演講費，後來又改口說是「民眾給的選舉費用」，然後又翻供，說錢是「小孩過年壓歲錢」，最後一個版本，她說有些錢是「媽媽帳戶裡的錢，為了不要讓錢變成遺產所以領現金。

他質疑，若是演講費，就算一次用一萬元高價計算好了，619 萬是柯文哲演講 600 次存的嗎？若是選舉經費，就害慘柯文哲了，民眾給的選舉經費，當然就是政治獻金，柯文哲有申報嗎？最可怕的是，若是柯的政治獻金，怎麼可以存到太太和小孩的戶頭？說是小孩過年壓歲錢，也超違反常理，誰家小孩壓歲錢加起來超過 600 萬？

張育萌痛批，陳佩琪張口就是一套新的說法，根本已經是四個平行宇宙，為了自圓其說，把自己搞得記憶錯亂，陳佩琪這 619 萬分成兩階段存，第一次是 2020 年，柯文哲跟應曉薇開便當會，討論京華城容積率增加的日子，共存進 157 萬多元。第二次是 2023 年 10 月開始，檢調掌握陶朱隱園的訪客紀錄，發現那年 9 月 30 日，柯文哲獨自密訪陶朱隱園，去見沈慶京。

張育萌直言，陳佩琪真的哪壺不開提哪壺，這 619 萬就算不是賄款，她說詞前後矛盾，也會因「財產增加與收入顯不相當」，害柯文哲再多一條財產來源不明罪，柯文哲在拼二審上訴，陳佩琪卻硬要開支線任務，用自己解釋不清楚的 619 萬挑戰檢察官，實在不知道是哪來的勇氣。

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