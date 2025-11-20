陳佩琪爆這1事岌岌可危！鬆口柯文哲下一步
[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲即便仍因京華城案官司纏身，但近期傳出他已低調回到中央黨部辦公，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群貼出一張柯文哲的背影照，可見阿北正透過大螢幕學習AI知識，不過她隨後便刪除此文，引發外界諸多猜測。對此，妻子陳佩琪鬆口說了柯文哲的近況，並透露先生的外專資格目前岌岌可危。
陳佩琪提到，小草關心阿北最近在忙什麼？拍片、 運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的，就是忙著上醫學有關的課程啦，他被關一年， 幸好九月初有出來， 不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。柯文哲分享，自己認識個醫生，做多久就去從政了，某天見面，這位醫師跟他說：「我啊，都趁出國參訪時，順便去辦在那裡的醫學會簽名拿學分，所以他都保有醫師證書的資格喔！」 先生好生羨慕，說他從來沒想過這招，不過陳佩琪跟先生說：「人家可以， 你不行，『綠能你不能』要牢記在心！」柯文哲點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。
陳佩琪續指，除醫學課程外，柯文哲也努力補足這一年資訊的落差，除混在AI領域外，其他就最喜歡在YouTube上看看這一年來發生、但他不知道的事，像最近他在看黃國昌的一段演講，提到民進黨政府為什麼走到32：0這一步？民眾黨只要是好的法案， 都可以協商、都可以談，但賴不想談，就是要搞專制獨裁、 搞帝制，想為所欲為，上任後就對國民黨立委來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達九成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府的原因，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？
陳佩琪談及，有次跟柯文哲吹牛說，他不在這一年，自認寫得最傳神的是這段：「去年總統大選後、520前總統交接的空檔，先生最常跟我講的是：『總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？』他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次：『賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？』或許他還不知道賴清德是在盤算什麼吧，問了一次又一次， 一次又一次， 果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了。」
最後，陳佩琪也分享，最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品，大家看出這姿勢的涵義了嗎？人家這樣對待，自己要踏穩腳步，不被打倒，這些惡意和羞辱，對他們來說for what？希望能早日體驗大師傳遞的禪意，期待哪天能達到如此境界。
