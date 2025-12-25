陳佩琪爆「市長室300萬真相」 媒體人怒：沒看到錢就不算貪？

即時中心／綜合報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，昨（24）日言詞辯論終結，檢方指柯文哲藐視司法、煽動支持者、扭曲證詞，建請判刑28年6月。而柯妻陳佩琪今（25）日則發文稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀在臉書痛批，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。她諷刺，照這邏輯，只要把錢換成裝潢貼在牆上，就不算錢了。

台北地院審理柯文哲涉入京華城容積率弊案，昨日全案言詞辯論終結。檢方指出，柯文哲在審理期間多次於庭上言行失當，並放任支持者包圍地檢署，甚至透過社群平台圖卡曲解證人證詞，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。

快新聞／陳佩琪爆「市長室300萬真相」 媒體人怒嗆：沒看到錢就不算貪

對此，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今日於臉書發文，針對外界質疑「市長室收受300萬元」一事再度說明，強調相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去作為台玻辦公室裝潢費用。

不過，相關說法引發外界強烈質疑。媒體人詹凌瑀同日在臉書發文直言，陳佩琪的發文根本是「提油救火」，更形容這套說法是「第三壺鈴的法學奇蹟：沒看到錢就不算貪」。

詹凌瑀指出，陳佩琪強調柯文哲沒見過那300萬元，因為是中間人直接支付裝潢費，但這種說法本身就構成「自證己罪」。她反問，若依照這樣的邏輯，未來收賄只要宣稱「我沒碰到現金，廠商直接幫我付豪宅裝潢、付車款」，就能規避貪污責任？別人代為支付費用，實際利益仍然進入口袋，承認有金流與裝潢事實，反而更突顯對價關係的存在。

詹凌瑀也痛批，別再在那邊演受虐兒了！檢方求刑28年6月，關鍵在於柯文哲藐視司法、煽動民粹，顯示毫無悔意，與是否在庭上鞠躬致謝毫無關聯。她更直言，把檢察官的論告，貶低成「比我還會罵老公」，完全混淆法庭的性質。

最後，詹凌瑀諷刺表示，照陳佩琪的邏輯，只要把錢換成裝潢貼在牆上，就不算錢了，這種理財觀念與法學素養，「真的是超越藍綠、超越常識」。



