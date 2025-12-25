陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？

政治中心／施郁韻報導

北院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，檢方建請法院判處28年6月徒刑。（圖／資料照）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金背信侵占案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。

柯文哲涉京華城案、政治獻金背信侵占案，台北地方法院24日晚間辯論終結，訂於明年3月26日宣判，結束近1年的審理。檢察官認為柯文哲為了取得台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京的資助，護航京華城取得高達上百億價值的不法利益，審理期間還對檢方爆粗口、丟水瓶，透過網路攻擊檢察官、恐嚇證人，態度不佳，仍建請法官判處28年6月有期徒刑。

陳佩琪25日在臉書發文表示，針對外界質疑「市長室收受300萬元」一事，強調相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去用於台玻辦公室裝潢，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」、「就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」

對此，媒體人詹凌瑀以「第三壺鈴的法學奇蹟：沒看到錢就不算貪」為題發文痛批，陳佩琪根本是「提油救火」的最佳典範。

詹凌瑀指出，陳佩琪強調柯文哲沒見過那300萬元，因為是中間人直接支付裝潢費，這說法就叫做「自證己罪」。「按照這個神邏輯，以後收賄的只要說：『我沒看到現金喔，廠商直接幫我付豪宅裝潢、幫我付車款』，就不算貪污了？ 別人幫你付錢裝潢，利益不是進了你們口袋嗎？承認有這筆錢、有裝潢事實，不就剛好證實金流與對價關係？

」

詹凌瑀直言，別再在那邊演受虐兒了！檢方求刑28年6月，是因為柯文哲藐視司法、煽動民粹，顯示毫無悔意，與有無鞠躬致謝一點關係都沒有。「竟然把國家公權力的論告，降格成『比我還會罵老公』？這是肅貪的法庭，不是妳們夫妻倆爭寵的臥房，請搞清楚狀況。」

詹凌瑀大酸，從陳佩琪的邏輯看來，只要把錢換成裝潢貼在牆上，就不算錢了，這種理財觀念與法學素養，「真的是超越藍綠、超越常識」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

