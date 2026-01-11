陳佩琪現身力挺白委：願成為最強力的助選者

前民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪 今（11）日下午出席「黃國昌新北市後援會」成立大會，公開為現任黨主席黃國昌站台打氣。她直言，此行並非受柯文哲之託，而是「不管他有沒有要我來，我自己一定會出席」，並盛讚黃國昌在黨陷入低潮時勇於承擔、展現高度執行力，成功帶領民眾黨走出谷底。

陳佩琪致詞表示，自己在公的層面，早於民國113年繳交1萬元黨費，成為民眾黨終身黨員，雖坦言以自身體力與能力，已無法像過去那樣替政黨「開疆闢土」、親自投入選戰，但仍願意成為最強力的助選者與支持者。

在私的層面，陳佩琪提及，去年丈夫柯文哲遭逢長達1年的司法風波與折磨，對家庭而言是極大的考驗。她表示，正是在這段艱難時期，由黃國昌帶領大家、也給了她力量，讓她能夠撐過低潮。

陳佩琪也高度肯定黃國昌的執行力與承擔勇氣。她回憶，黃國昌接任黨主席時，民眾黨因司法與政治風暴，支持度一度下探至約7％；但在黃國昌領導下，短短一年內逐步回升至12％，甚至達到15％，創下民眾黨歷來最高支持度之一。

她呼籲各地支持民眾黨的「小草」持續努力，讓政黨理念能夠進一步向下扎根、向外擴散。陳佩琪並當場承諾，未來若有地方議員新人或基層參選人需要協助，儘管自己不會親自投入選舉，「但只要大家需要我，我願意像國昌主席一樣，承擔責任、盡力幫忙，為大家助一臂之力」。

