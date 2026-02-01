陳佩琪發文再槓執政黨 網友狂刷「橘子在哪」她神回：內容超精彩

政治中心／程正邦報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案持續深陷司法風暴，妻子陳佩琪今（ 1日）日再度於臉書發文。內容除了延續一貫風格，痛批執政黨司法不公、抓人取供，並感性致謝支持者「小草」外，面對網友瘋狂追問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，她已經寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。

網友留言問橘子回來了嗎？陳佩琪回：「我們不能聯絡，要問北檢啊。」（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

痛斥司法「活成當年的國民黨」 感謝小草雪中送炭

陳佩琪在文中指出，昨日陪同柯文哲出席黃國昌競總成立活動後，假日有感而發。她質疑，台灣雖已廢除警總，但現今司法機關在缺乏確鑿證據下搜索、抓人，「這種手段與過去的警總時代有何不同？」她批評偵查機關透過媒體放話，再以「偵查不公開」封住當事人的嘴，讓他們在輿論攻勢下束手就擒。

對於這一年來不離不棄的支持者，陳佩琪表示她與柯文哲皆銘感五內，稱「小草」的聲援是他們撐下去的動力。

對於網友要她寫一篇「橘子專欄」，陳佩琪說「早就寫好了，要問律師可不可以發」，她說內容超精彩，要大家拭目以待。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

網友不買帳狂問「橘子」 陳佩琪：已寫好長文等律師點頭

然而，比起陳佩琪的感性訴求，網友顯然對案件關鍵人物「橘子」許芷瑜更感興趣。留言區湧入大量詢問：「橘子回來了嗎？」、「為什麼不叫橘子回來換清白？」

面對質問，陳佩琪反擊：「我們不能聯絡，要去問北檢啊！」她更透露，其實已經寫好了一篇關於許芷瑜的「長長長文」，但考慮到柯文哲目前被禁止與相關人士聯絡，且兩人身為夫妻同住，為了保險起見，她正在請律師確認內容，「如果律師說沒有疑慮，我就會 PO 出來，內容真的很精彩囉！」

陳佩琪PO出多張小草照片，感謝他們在老公柯文哲羈押期間不離不棄。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

黃國昌被指「弄阿北」？ 陳佩琪：我有他 LINE，會去討公道

此外，針對昨日南門市場掃街活動中，有民眾突襲陳情引發「黃國昌使眼色、導戲」的質疑，部分網友到陳佩琪版面上「挑撥」，詢問她對黃國昌弄她老公有何想法。陳佩琪則展現對黃國昌的信任，回應表示：「我有國昌老師的 LINE，如果他真的有弄（老公），那我去幫老公討公道。」

陳佩琪PO出扶柯文哲散步的背影曬恩愛。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

法律觀點：家屬發文是否構成「串證」風險？

針對陳佩琪預告發布「精彩長文」，法界人士分析，雖然陳佩琪本身並非該案被告，但在法律上有其嚴肅的一面：雖然偵查不公開原則主要規範司法人員，但若當事人親屬主動揭露偵查內容，可能影響司法心證，甚至成為法官延長羈押的考量因素。若貼文內容涉及案情細節或指導特定證人說詞，即便透過網路發布，仍可能被檢方認定為具備串證意圖。

