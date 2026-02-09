即時中心／林韋慈報導

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》、串謀發布煽動刊物罪及勾結外國勢力等三項罪名，今（9）日上午10時於香港西九龍裁判法院宣判，法院判處黎智英20年有期徒刑。民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，今也在臉書發文，將黎智英的遭遇類比柯文哲涉京華城案遭羈押的情況，直言：「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何對待、如何迫害的過程，說給全世界的人聽。」

陳佩琪在貼文中提到，新聞報導「78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因涉違反《香港國安法》，遭判處20年有期徒刑」，她隨後指出柯在台北市長任內，曾有企業家求見，對方離開時面露微笑，竟被解讀為「兩相合謀犯意、圖利京華城」；議員在便當會上陳情，未被第一時間拒絕，而是由幕僚列入待辦追蹤；都發局送上公展文，市長簽核後，也被指為涉案關鍵。

廣告 廣告

她也提及「眾望基金會」的兩筆捐款，被認定為貪汙事證，但「為何是貪汙，起訴書卻沒有具體說明」，形容理由「莫須有」。因此檢廉於2024年8月30日大動作搜索住處，並在同年年底求刑28.5年。

陳佩琪表示，柯文哲曾說，無法控制別人與他會面後的表情，卻被檢方認定是「合謀圖利犯意」；至於議員便當會陳情，她說市府一向會要求幕僚列表追蹤，「市長難道可以不理議員的陳情嗎？」；而都發局送上公展文，本意是徵詢周邊居民意見，「市長一定要拒簽嗎？」

她並引述媒體報導，都發局長黃景茂的供詞指出：「送公展是土地所有權人的權利，監察院曾發函糾正，要求都發局不可刻意阻擋人民行使權利。」黃也在庭上喊冤表示，自己45年公務生涯奉公守法，「如果我覺得京華城案有違法，就不會送了。」陳佩琪還進一步指出，台北市都委會與都發局同為市府一級單位，為都市計畫權責機關，並不隸屬都發局，都發局長也非都委會委員，處理京華城案在程序上「合理、合法」。

她最後質疑「什麼是公展文」，並舉高雄國賓案容積率爭議為例，指出公展本就是蒐集民意的過程，「但京華城案卻讓柯文哲被關了一年，還差點沒命！」而下方留言則持正反兩面，支持者喊「加油」，但也有人表示，「你先生跟人家差蠻遠的」、「踩飛輪跟一個為了言論自由的相提並論？」、「拿黎智英來比擬柯，是對黎智英的侮辱！」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／陳佩琪發文拿黎智英類比柯文哲 網：踩飛輪跟言論自由相提並論？

更多民視新聞報導

馬英九「死亡之握」再現！日親中政要岡田克也無緣國會

港版《國安法》祭重刑！唯一女被告《蘋果》副社長陳沛敏囚7年

法院認證柯文哲有貶意？民眾盜用鄰居柯基犬照片諷「柯羈」 判決下場出爐了

